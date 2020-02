Résultats UFC Fight Night 168: Yan Xiaonon écrase Karolina Kowalkiewicz et remporte une large décision

Karolina Kowalkiewicz et Yan Xiaonon se sont affrontées ce soir lors d’un affrontement entre femmes paille (samedi 22 février 2020) à l’UFC Fight Night 168, qui a eu lieu au Spark Center à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Dans une victoire nette, Xiaonon a choisi son ennemi à part.

Les deux échanges commerciaux ouvrent le combat, puis Xiaonon décroche une main droite. Kowalkiewicz renvoie la faveur avec une bonne main droite puis absorbe une combinaison. Xiaonon fait vraiment pression sur le volume, mange un genou dans le corps à corps. Xiaonon décroche une grosse combinaison crochet-croix gauche, recule, puis rebondit avec une autre combinaison. Le retour du poing marque pour Kowalkiewicz, mais Xiaonon répond avec une combinaison. Coup de corps pour l’athlète chinois. Kowalkiewicz cherche un retrait dans le corps à corps mais se fait trébucher dans le dos. Kowalkiewicz monte sa garde très haut et cherche un bras, mais il n’est pas là. Le combat remonte aux pieds et dans le corps à corps, Xiaonon pressant son adversaire dans la clôture.

De retour au centre, Kowalkiewicz en est coupée et gênée. Xiaonon pique son ennemi avec une autre main droite. Xiaonon décroche un autre voyage du corps à corps, cette fois dans la demi-garde. Xiaonon atterrit quelques coups de pied dans les jambes avant la fin du tour.

Le coup de pied du corps de Xiaonon atterrit au début de la seconde, et l’œil de Kowalkiewicz est clairement un problème. 1-2 terres pour Xiaonon. Kowalkiewicz tente un démontage, pose un genou. Xiaonon atterrit une croix dans la section médiane, puis une face. Jab de l’athlète Chiense marque. Coup de pied et atterrissage à droite également. Kowalkiewicz saisit le corps à corps et force son ennemi dans la clôture. Le retrait ne vient pas malgré une minute d’effort de l’attaquant polonais. Xiaonon inverse sa position et marque un bref retrait de sa part. Le coup de pied en rotation de Kowalkiewicz manque, est contré à la fois par un coup de poing et un slam takedown. Xiaonon la laisse reculer. 1-2 terres pour Kowalkiewicz. Xiaonon trouve une maison pour deux mains droites. Xiaonon se précipite, se termine par un coup de pied. Xiaonon obtient un autre succès 1-2 avant la cloche.

Jab et le corps donnent un coup de pied à terre pour que Xiaonon commence le troisième tour. Un corps a tiré Kowalkiewicz dans la clôture, où Xiaonon a atterri une bonne rafale. Kowalkiewicz tente un coup de poing en rotation, absorbe une croix propre directement à la mâchoire. Xiaonon atterrit, mais Kowalkiewicz riposte avec une tentative de crochet au talon! Cela ressemble à une menace pendant un moment, mais ensuite les deux commencent juste à se frapper à partir de la position d’enchevêtrement des jambes. Xiaonon force son chemin vers le haut, saisissant la tête et annulant largement la menace du verrouillage des jambes. Xiaonon n’est plus vraiment en danger, se contentant de traîner en position haute et de se lamenter au milieu de la section. Kowalkiewicz parvient à inverser la position avec seulement 10 secondes restantes, mais c’est trop peu, trop tard.

Xiaonon a fait beaucoup de dégâts dans ce combat, mettant en valeur son kickboxing à haut volume et sa lutte améliorée. Malheureusement pour Kowalkiewicz, c’est sa quatrième défaite consécutive, et elle n’a de nouveau pas particulièrement bien performé lors de la défaite.

Résultat: Yan Xiaonon bat Karolina Kowalkiewicz par décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

