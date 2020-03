Résultats UFC Fight Night 169: Felicia Spencer écrase Zarah Fairn avec des frappes au sol pour une victoire par arrêt

Felicia Spencer et Zarah Fairn se sont affrontées ce soir dans un affrontement poids plume féminin (samedi 29 février 2020) à l’UFC Fight Night 169, qui a eu lieu à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

Spencer décroche un crochet gauche pour ouvrir le combat et appuie derrière son jab. Fairn décroche un uppercut après avoir nié le corps à corps. Coup de pied avant de Spencer atterrit. Fairn atterrit un contre coup de poing, mange un coup de suivi. Long coup marqué de Fairn. Fairn attrape un coup de pied et atterrit un gros contre-coup. Spencer pousse son ennemi dans la clôture et commence à travailler pour un démontage. Fairn défend avec succès la première tentative, mais Spencer décroche son prochain coup, un voyage. Spencer entre rapidement dans la monture. Spencer monte haut dans la monture et commence à baisser les coudes. Les frappes au sol s’additionnent rapidement, car Fairn ne semble pas confiante de son dos. Fairn essaie de se bousculer, mais elle est coincée dans une mauvaise position et absorbe quelques coups brutaux. L’arbitre a donné à Fairn toutes les chances possibles, mais Spencer a maintenu l’assaut et a forcé l’arrivée.

Résultat: Felicia Spencer bat Zarah Fairn par KO au premier tour

