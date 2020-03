Résultats UFC Norfolk: Felicia Spencer arrête Zarah Fairn (Vidéo)

Crédit d’image: @ feenom479 sur Twitter

Un combat de poids plume féminin clé entre Felicia Spencer et Zarah Fairn a servi de co-vedette de l’événement de l’UFC Norfolk ce soir.

La Canadienne de 29 ans, Spencer (7-1 MMA), revient en action pour la première fois depuis qu’elle a subi la première défaite de sa carrière contre Cris Cyborg à l’UFC 240 par décision.

Avant le revers, le ‘Feenom’ était sur une séquence de sept victoires consécutives. Au cours de cette séquence, Felicia Spencer a capturé le championnat Invicta Featherweight, puis a vaincu Megan Anderson via un arrêt au premier tour lors de ses débuts en octogone.

Pendant ce temps, Zarah Fairn (6-3 MMA) a fait ses débuts promotionnels à l’UFC 243, où elle a subi une perte de soumission au premier tour contre Megan Anderson susmentionnée. Avant la défaite, le combattant français était sur une séquence de trois victoires consécutives.

Le premier tour commence et Felicia Spencer applique immédiatement une pression. Bons plans des deux dames pour commencer. Spencer appuie Fairn contre la cage et la saisit. Les combattants décrochent alors que le Canadien cherche le démontage. Elle l’obtient et s’enroule en pleine monture. Trois minutes pour travailler ici pour Spencer. Fairn a un bras coincé mais choisit de le laisser partir. Elle essaie de se retourner mais Spencer n’en a rien. Gros coudes du Canadien. Elle livre des bombes maintenant. D’énormes clichés de Spencer. Fairn a toutes sortes de problèmes. Celui-ci est partout. Hou la la! Quelle performance.

Felicia @ FeeNom479 Spencer revendique un titre de champion poids plume avec une autre finition au premier tour à #UFCNorfolk pic.twitter.com/p8xgQePn5i

– ESPN MMA (@espnmma) 1 mars 2020

C’EST FINI!!! #UFCNorfolk pic.twitter.com/lRiB492jsM

– UFC Canada (@UFC_CA) 1 mars 2020

Résultat officiel de l’UFC Norfolk: Felicia Spencer bat. Zarah Fairn via TKO au tour 1

Qui aimeriez-vous voir Felicia Spencer se battre après sa victoire de TKO sur Zarah Fairn lors de l’événement UFC de ce soir en Virginie? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29 février 2020