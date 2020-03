Résultats UFC Norfolk: Joseph Benavidez de Deiveson Figueiredo KO (Vidéo)

Crédit d’image: Instagram de Deiveson Figueiredo (photographe non répertorié)

Joseph Benavidez a une autre chance de remporter l’or à l’UFC lorsqu’il affrontera Deiveson Figueiredo dans la tête d’affiche de l’événement UFC Norfolk de ce soir.

Benavidez et Figueiredo étaient censés se battre pour les promotions du titre vacant de 125 livres. Cependant, après que le Brésilien a raté son poids de 2,5 livres vendredi, désormais seul le «Joe-Jitsu» est éligible pour remporter la ceinture.

Joseph Benavidez (28-5 MMA) entrera en tête d’affiche ce soir sur une séquence de trois victoires consécutives, sa dernière étant une victoire de TKO sur Jussier Formiga lors de l’événement de juin à Minneapolis.

Pendant ce temps, Figueiredo (17-1 MMA) mène actuellement une séquence de deux victoires consécutives, sa dernière en date étant une victoire sur Tim Elliott lors de l’UFC en octobre à Tampa.

Le premier tour commence et Deiveson Figueiredo prend immédiatement le centre de la cage. Benavidez décroche un coup de pied bas suivi d’une main gauche. Il tente un autre coup de pied bas mais Figueiredo l’attrape et l’emmène au sol. Il roule pour un brassard et c’est serré. Il l’a. D’une manière ou d’une autre, Joe passe à travers et s’échappe. C’était fou. Retour sur les pieds et Joseph Benavidez atterrit sur un low kick. Il presse le rythme maintenant. Il frappe un coup de pied puis manque avec un droit. Bons plans des deux hommes à l’intérieur. Figueiredo avec une bonne main gauche. Joe tire pour un démontage mais ce n’est pas là. Un autre bon tir de Deiveson, cette fois à droite. Un autre tir de Benavidez est refusé par Figueiredo. Le Brésilien décroche une belle gauche. Benavidez balance et manque avec la gauche. Il s’avance et se connecte avec un droit. Figueiredo riposte avec un genou contre le corps. Joe se balance follement et décroche un autre droit. Il reste moins d’une minute. Les deux hommes avec de gros coups. Benavidez descend mais est de retour. Le klaxon sonne pour se terminer au premier tour.

La deuxième manche de l’événement principal de l’UFC Norfolk commence et Figueiredo décroche un joli contre-main droite. Joe s’avance mais mange un autre droit. Figueiredo avec un coup de pied avant. Benavidez répond par l’un des siens. «Joe-Jitsu» avec un coup sur le corps. Deiveson Figueiredo avec une main droite massive et Joseph tombe. Un coup de marteau et c’est fini!

Résultat officiel UFC Norfolk: Joseph Benavidez de Deiveson Figueiredo TKO lors du deuxième tour

Qui aimeriez-vous voir Deiveson Figueiredo se battre après sa victoire au KO sur Joseph Benavidez lors de l’événement UFC de ce soir en Virginie? Sonnez dans la section des commentaires Penn Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29 février 2020