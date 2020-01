Résultats UFC Raleigh: Junior Dos Santos de Curtis Blaydes TKO (VIDEO)

L’événement UFC Fight Night 166 de ce soir est marqué par un combat de poids lourds mettant en scène Junior Dos Santos affrontant Curtis Blaydes.

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Dos Santos (21-6 MMA), participera à l’événement principal de ce soir dans le but de rebondir, après avoir subi une perte de TKO face à Francis Ngannou en juin. Avant le revers, ‘JDS’ avait réalisé une séquence de trois victoires consécutives, qui comprenait des victoires sur Blagoy Ivanov, Tai Tuivasa et Derrick Lewis.

Image via @ufc sur Instagram

Pendant ce temps, Curtis Blaydes (12-2 MMA) entrera en tête d’affiche de ce soir sur une séquence de deux victoires consécutives, sa dernière étant une victoire au deuxième tour par TKO sur Shamil Abdurakhimov à l’UFC 242.

La première manche de l’événement principal de l’UFC Raleigh commence et les deux combattants semblent heureux de se lever et d’échanger tôt. Bons plans des deux hommes. «JDS» avec un bon uppercut et une gauche. Blaydes répond avec une belle main droite. Il tire pour un retrait, mais Junior Dos Santos défend. Un autre tir est défendu par l’ancien champion. Une bonne main droite atterrit pour Curtis Blaydes. Il intervient à nouveau mais ‘JDS’ dit non. Le klaxon sonne pour se terminer au premier tour.

La deuxième manche commence et Curtis Blaydes se présente tôt. Il atterrit un uppercut qui semble assommer ‘JDS’. Le Brésilien recule et lance un uppercut qui manque. Blaydes contre la main droite et berce Dos Santos. Il enchaîne avec une combinaison et ‘JDS’ a toutes sortes de problèmes. Genoux et coups de poing maintenant. L’arbitre n’a d’autre choix que d’intervenir et d’appeler le combat.

LE RASOIR. BLAYDES. #UFCRaleigh pic.twitter.com/71vUfAvdIM

– UFC (@ufc) 26 janvier 2020

Curtis Blaydes vient de sortir JDS !! Zut. #UFCRaleigh pic.twitter.com/yogiv9wuGj

– ShayMyName (@ImShannonTho) 26 janvier 2020

Résultat officiel UFC Raleigh: Curtis Blaydes def. Junior Dos Santos via TKO à 1:06 du deuxième tour

Qui aimeriez-vous voir Curtis Blaydes se battre ensuite après sa victoire de TKO sur Junior Dos Santos lors de l’événement UFC Raleigh de ce soir? Sonnez dans la section des commentaires Penn Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25 janvier 2020