Résultats UFC Raleigh: Michael Chiesa bat Rafael dos Anjos

Dans la co-vedette de l’UFC Raleigh de ce soir, l’ancien champion des poids légers de l’UFC, Rafael dos Anjos, affrontera Michael Chiesa dans un combat de poids welter.

Dos Anjos (29-12 MMA) vient de perdre une décision unanime face à Leon Edwards lors de sa dernière apparition en Octogone. Avant le revers, ‘RDA’ avait remporté une victoire de soumission Kevin Lee.

Quant à Michael Chiesa (16-4 MMA), ‘Maverick’ entrera à l’UFC Raleigh sur une séquence de deux victoires consécutives, sa dernière étant une victoire décisive contre Diego Sanchez en juillet dernier.

La première ronde de l’événement co-principal de l’UFC Raleigh commence et «RDA» prend rapidement le centre de l’Octogone. Il tape sa main. Chiesa lance une gauche qui manque. Il tourne le long de la cage. Rafael dos Anjos cherche un chemin à l’intérieur. Chiesa avec un crochet droit qui manque la marque. Dos Anjos avec un uppercut qui se connecte. Il atterrit à gauche et Chiesa tire pour un démontage. Il essaie de prendre le dos de «RDA». Il a un crochet mais Rafael fait un bon travail de défense. Les deux crochets maintenant pour Chiesa. Il cherche à sécuriser un étranglement à l’arrière. «RDA» fait un bon travail de défense. Il pousse ses hanches et s’échappe à demi-garde. Une autre bousculade et Rafael dos Anjos est de retour. Bonne main droite de ‘RDA’. Il atterrit à gauche mais ‘Maverick’ tire et marque un autre retrait. Rafael est de retour sur ses pieds et ils se battent au corps à corps contre la cage. Un coude arrière atterrit pour Rafael avant que le klaxon ne se termine au premier tour.

Le deuxième tour commence et Michael Chiesa force la pression tôt. Il atterrit une bonne combinaison. «RDA» riposte et Chiesa glisse et touche le sol. Il se relève et se précipite avec une combinaison. Il intervient pour un démontage. «RDA» défend et ils se battent contre la clôture. Ils se cassent et Rafael décroche un coup de pied bas. Un autre coup de pied bas solide de l’ancien champion des poids légers de l’UFC. Chiesa force le corps à corps et pose un genou au corps. ‘RDA’ change de position et tire pour un démontage. Chiesa se défend et cherche un étranglement. Rafael se lève et pose un autre coup de pied bas. Bons coups des deux combattants. ‘RDA’ atterrit à gauche. Chiesa répond par un droit. Il tire pour un démontage et l’obtient mais ‘RDA’ est toujours à genoux. Il se remet sur pied mais Chiesa le fait reculer. Le deuxième tour touche à sa fin.

La troisième manche commence et Michael Chiesa décroche une bonne combinaison. Rafael dos Anjos répond par un coup de pied bas mais Chiesa force le corps à corps. Il jette «RDA» au sol et se déplace à demi-garde. Après quelques échanges de grappling, les verrous «RDA» dans un verrou de jambe. Il semble serré mais ‘Maverick’ est capable de s’échapper. Il prend la première position et commence à travailler à pleine garde.

Résultat officiel UFC Raleigh: Michael Chiesa bat Rafael dos Anjos (30-27, 29-28 x2)

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25 janvier 2020