Résultats UFC Rio Rancho: Corey Anderson de Jan Blachowicz KO (Vidéo)

Crédit d’image: UFC.com

Un combat clé pour les poids lourds légers entre les prétendants de la division vivace Corey Anderson et Jan Blachowicz fera la une de l’événement de l’UFC Rio Rancho de ce soir.

Le combat de ce soir servira de revanche, alors qu’Anderson et Blachowicz s’étaient déjà heurtés à l’UFC 191, «Overtime» sortant victorieux par décision.

Corey Anderson (13-4 MMA) participera à l’événement principal de l’UFC Rio Rancho ce soir sur une séquence de quatre victoires consécutives, sa dernière étant une victoire de première ronde par TKO sur Johnny Walker à l’UFC 244.

Pendant ce temps, Jan Blachowicz (25-8 MMA) vient de remporter une victoire par décision partagée sur Ronaldo Souza lors de sa dernière apparition en Octogone. Avant cela, le «Prince de Cieszyn» venait de remporter une victoire sensationnelle par KO contre l’ancien détenteur du titre de poids moyen Luke Rockhold.

La première ronde de l’événement principal de l’UFC Rio Rancho commence et Blachowicz sort rapidement avec un jab. Anderson riposte avec une paire de low kick. Il jette son propre coup. Anderson cherche un droit mais manque la marque. Jan va au corps avec un jab. Anderson intervient pour un démontage mais il n’est pas là. Il lance un coup de pied avant mais Blachowicz contre avec une gauche. Il jette un uppercut puis un autre à gauche qui se connecte partiellement. Corey Anderson s’avance maintenant et déchire le corps. Un autre crochet gauche atterrit pour Jan Blachowicz. Il tire une combinaison. Anderson le clippe avec un poing dans le dos, mais il n’avait vraiment aucun pouvoir. Jan Blachowicz avec une main droite et qui paralyse Anderson. Celui-ci est partout. HOU LA LA!

GRANDE main droite! @JanBlachowicz obtient le rachat à #UFCRioRancho! pic.twitter.com/t93kUGX6Rx

– UFC (@ufc) 16 février 2020

Résultat officiel de l’UFC Rio Rancho: Jan Blachowicz bat. Corey Anderson via KO au Round 1

Qui aimeriez-vous voir Jan Blachowicz se battre après sa victoire par KO contre Corey Anderson lors de l’événement UFC de ce soir au Nouveau-Mexique? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15 février 2020

Restez collé à ce site pour toutes vos nouvelles sur les arts martiaux mixtes!