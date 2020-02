Résultats UFC Rio Rancho: Diego Sanchez bat. Michel Pereira via DQ (Highlights)

Crédit d’image: UFC.com

L’événement de l’UFC Rio Rancho de ce soir est co-titré par un combat passionnant entre les favoris des fans Diego Sanchez et Michel Pereira.

Sanchez (29-12 MMA) vient de faire un revers de décision unanime à Michael Chiesa lors de sa dernière apparition en octogone à l’UFC 239. Avant la défaite, ‘The Nightmare’ venait de remporter deux victoires consécutives sur ses adversaires Craig White et Mickey Gall respectivement.

Quant à Michel Pereira (23-10 MMA), le Brésilien vient de perdre une décision face à Tristan Connelly dans son dernier effort. Avant le revers, Pereira avait réalisé une séquence de trois victoires consécutives.

La première ronde de l’événement co-principal de l’UFC Rio Rancho commence et Sanchez lance un coup de pied flip avant sauvage de «tonnerre roulant» pour commencer. La frappe se connecte partiellement mais Diego est obligé de se hâter hors de portée. Pereira est à la chasse maintenant. Il court après Sanchez. Diego bondit en avant avec une rafale. Il se connecte avec un droit. Pereira s’avance mais Diego le marque d’un coup de pied bas intérieur. Michel obtient un coup de pied avant et tente ensuite un coup de pied Showtime qui manque juste. Tentative de genou volant de Pereira. Sanchez répond par un coup de pied bas. Pereira continue de traquer. Il soutient Diego Sanchez contre la cage et atterrit un coup de corps. Diego tourne mais ne peut pas obtenir de distance. Les combattants décrochent brièvement mais Michel Pereira se libère rapidement et atterrit à droite. Sanchez tire pour un démontage mais il n’est pas là. Sanchez avec un coup de pied bas. Pereira manque avec un coup de pied tournant. Diego avec un coup de pied bas mais Michel vient à lui avec une rafale. Il pose un gros genou au corps. Sanchez simule un retrait. Il saute avec une main droite qui manque. Pereira manque juste avec un genou. Le klaxon sonne pour se terminer au premier tour.

Le deuxième tour commence et Pereira lance un coup de pied au corps. Diego Sanchez tente de tirer pour un démontage mais Michel évite. Sanchez avec un jab. Il décroche une paire de low kicks. Il monte haut avec un coup de pied. Pereira décroche un crochet gauche. Il va bas avec un coup de pied. Pereira avec un coup de pied qui tourne. Il déchire le corps de Sanchez. L’ancien vainqueur du TUF s’avance et décharge une combinaison qui échoue. La foule scande «Diego». Il mange un coup de corps mais attrape une seule jambe. Il presse Pereira contre la cage mais Michel renverse la position et se libère. Sanchez avec un joli coup de pied au corps. Pereira le mange et avance. Diego l’attrape avec un coup gauche. Michel recule pour l’instant. Il saute de la clôture avec un coup de poing de surhomme et enchaîne avec une combinaison. Pereira avec un coup de pied au corps puis un genou volant. Il atterrit une main droite. Diego Sanchez riposte avec la gauche. Pereira intervient et prend Sanchez pour le claquer contre la toile.

Suppression puissante pour @UfcPereira! #UFCRioRancho pic.twitter.com/4A0lzyvuq4

– UFC (@ufc) 16 février 2020

La troisième manche de l’événement co-principal de l’UFC Rio Rancho commence et Diego décroche un coup de pied bas. Le combat frappe brièvement au sol et Pereira tente une sorte de technique de coup de pied sauvage. Ça ne marche pas et Sanchez se relève. Michel s’avance et atterrit sur un coup de pied suivi d’un genou. Diego est en retraite. Pereira décide de se ressaisir et atterrit un gros genou. Un autre gros genou et Sanchez étaient peut-être en panne pour celui-là. Diego saigne beaucoup du haut de sa tête. Pereira l’a clairement frappé alors qu’il était à terre. L’arbitre l’a qualifié de genou illégal. Le docteur regarde longuement Diego Sanchez. Ce combat est terminé.

Les genoux au corps tombent Sanchez suivi d’un genou illégal entraînant sa victoire via DQ #UFCRioRancho pic.twitter.com/33vd5duifj

– ESPN MMA (@espnmma) 16 février 2020

Résultat officiel de l’UFC Rio Rancho: Diego Sanchez bat. Michel Pereira via DQ (genou illégal) au Round 3

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15 février 2020

