Résumé du Bellator 235 «Misech vs Perez» avec résultats, .gifs et interviews

Le Bellator 235 «Salute the Troops: Barnett vs. Markes» a eu lieu le vendredi 20 décembre 2019 à la Neal S.Blaisdell Arena à Honolulu, Hawaï. Après que l'événement principal attendu ait été annulé en raison d'une maladie, un nouvel événement principal mettant en vedette Toby Misech (10-6) contre «Goyito» Erik Perez (19-6) lors de ses débuts au Bellator MMA à Bantamweight était à l'affiche.

Le combat a duré moins d'une minute alors que Perez a été abandonné par un crochet gauche scintillant mis en place par un coup droit rapide. Avec le KO dans l'événement principal, Misech a eu la chance de parler avec le «grand» John McCarthy par la suite.

«J'étais un peu déçu, j'ai raté du poids, la première fois de ma carrière mais j'ai dû rattraper ça. Nous nous sommes retrouvés dans l'événement principal ce soir pour une raison que vous connaissez? Pas de pression. J'étais l'opprimé, mais c'est ma ville natale. Nous ne perdons pas ici. C’est un rêve devenu réalité. Vous entendez tout cet homme. Comment ne pas être motivé? Je vais compenser cette perte de poids et je ramène la ceinture à la maison "

Une sensation de lutte collégiale invaincue devenue bête welterweight "Black Ice" Joey Davis (6-0) a pris la boîte de tomate de la semaine dans Chris Cisneros (19-10). Ce n'était même jamais proche. Davis l'a abattu neuf secondes après le début du combat, a suivi Cisneros vers l'arrière jusqu'à la clôture, s'est levé de ses genoux et a tranché qui peut s'ouvrir avec un coude dur.

Cisneros ne pouvait à aucun moment secouer Davis et à 3 h 55, il avait subi trop de dégâts et l'arbitre Mike Beltran est intervenu pour effectuer l'arrêt. Cela a laissé beaucoup de temps pour parler avec le «grand» John McCarthy après l'arrêt.

«Avant tout, je tiens à remercier Dieu, mes entraîneurs et toutes les troupes d'être ici. Je viens d'une famille de militaires. Vous êtes mentalement coriaces et je suis honoré de me battre pour vous. En affrontant Chris Cisneros, je savais que je devais être sur mes P et Q, être efficace dans le gymnase, entrer dans son territoire d'origine, je devais être prêt. Je voulais juste retourner à la planche à dessin contre un adversaire très coriace et faire ce qui fonctionne. J'ai le W avec. "

Les prétendants aux poids mouches se sont intensifiés avant le combat pour le titre de samedi alors que Alejandra Lara (8-3) a affronté Veta Arteaga (5-3). Lara avait trois pouces de hauteur et cinq pouces de portée sur son adversaire et cela s'est montré au premier tour. Elle a trouvé à plusieurs reprises la gamme et a frappé Arteaga avec les mains et les coudes durs de la gauche, provoquant un gonflement autour de l'œil droit et dominant dans la mesure où il était concevable qu'il s'agissait d'un premier tour de 10-8.

Arteaga est "plus dur qu'un steak à deux dollars". Elle a été lâchée par un coup de tête au deuxième tour, mais lorsque Lara a tenté de grouiller pour l'achever, un Arteaga énervé a commencé à tirer en arrière avec la main droite, forçant Lara à abandonner sa poursuite et à revenir au centre. Elle a quand même remporté la manche au moins 10-9 malgré tout.

Si vous aimez voir de grandes quantités de sang en cascade du front d'un combattant jusqu'à ce que son visage soit un masque cramoisi, le troisième tour est pour vous, et Arteaga est celui qui vous donne le visuel. Lara l'a punie avec des coups de tête et l'a ouverte aux coudes à bout portant, mais Arteaga ne pouvait tout simplement pas être mis de côté, peu importe les dégâts causés par Lara. Vous n'êtes pas censé marquer des rounds en fonction du saignement, mais étant donné combien elle a été frappée, il ne serait pas injuste d'appeler cela un 10-8 non plus.

Lara a pris une décision unanime 30-26 des trois juges et a parlé au «Big» John McCarthy de sa performance dominante.

"Je me sens très heureux. C’est pour cela que je travaille. Je veux montrer que je suis prêt à relever de plus grands défis. Tout le monde doit s'améliorer et croire qu'il peut être le meilleur et c'est ce que je fais. Je veux tout. Je veux que tout le monde dans cette catégorie de poids. C'est ça. Donnez-moi tout ce que vous voulez et je serai prêt pour cela. "

Le meilleur moment, le poids plume Tywan Claxton (5-1) a ouvert la diffusion de la soirée en affrontant l’invaincu Braydon Akeo (3-0).

Claxton a abandonné la portée de l'Akeo invaincu, mais il n'a pas regardé comme il a dominé le premier tour avec la puissance et les genoux en corps à corps. Le deuxième tour a continué la domination frappante, avec Claxton coupant Akeo avec un crochet droit et tirant un coup gauche droit dans le tuyau. Les tentatives de retrait d'Akeo ont été continuellement bloquées lors des deux rounds.

Le troisième tour a été suffisamment décisif pour être un 10-8. Claxton a non seulement bourré les mises au sol, mais a également réussi le sien et a fait mal à Akeo, l'obligeant à abandonner le dos alors que les frappes tombaient. Il a opté pour un étranglement arrière nu tard dans le cadre, mais Akeo a survécu à la manche et a finalement perdu une décision unanime 30-27 X3. Claxton a ensuite parlé à John McCarthy.

«Tout le monde sait que je viens de vivre ma première défaite lors de mon dernier combat. C'était mon sixième combat et il venait de se battre pour un titre mondial il y a deux combats. Il a humilié ma baise et je suis revenu à ma routine. Je pourrais perdre mais je reviendrai plus fort. Tu ne peux pas me casser. Ça va être beaucoup plus Air Claxton à l'avenir, vous feriez mieux de le croire. "

