Résumé du Bellator 238 «Budd vs Cyborg» avec résultats, .gifs et interviews

Le Bellator 238 «Budd vs. Cyborg» a eu lieu le samedi 25 janvier 2020 au Forum à Inglewood, en Californie. La championne du monde poids plume Julia Budd (13-2) a affronté l’attaquante la plus redoutable de l’histoire du MMA féminin à Cris Cyborg (21-2, 1 NC).

Cyborg a précipité Budd en tirant tôt et en cherchant un corps à corps, mais Budd a pu la maîtriser de près et remettre Cyborg sur la clôture. Cyborg se briserait, puis se précipiterait, puis finirait à nouveau sur la clôture. Budd a pris le dessus lorsque Cyborg a glissé sur un coup de pied mais l’a accidentellement effleurée à la tête avec un genou. Mike Beltran a stoppé l’action mais n’a pas déduit un point puisque Cyborg ne semblait pas blessé. Elle a tiré des coups féroces après le redémarrage pour gagner le premier tour et a dominé la deuxième image avec un travail de corps à corps et des genoux.

Le troisième tour était 50/50 jusqu’à ce que Cyborg la maîtrise avec une main droite, attrapant la jambe et la faisant tomber dans le processus. Elle s’est levée et a ensuite sauté sur le côté, jetant des coudes sur le corps et une rafale de terre et de livres tard pour effectuer son troisième tour.

La quatrième et dernière manche a été celle où la frappe de Cyborg a finalement brisé Budd. Elle a écrasé la distance entre eux et atterrit une main droite sur le corps qui replie Budd en une demi-seconde plus tard et Beltran s’est précipité pour arrêter l’action car Budd ne pouvait pas se défendre.

Le temps officiel était de 1:14 via TKO pour le nouveau champion Bellator Featherweight. Après que Michael C. Williams l’ait officialisé, elle a parlé au «grand» John McCarthy.

«Merci pour tous ceux qui sont venus ici, Cyborg Nation. Je dis merci Dieu d’avoir eu cette opportunité. Il est incroyable. Je vous souhaite le meilleur. Je me sens très heureux. Je m’entraîne très dur pour ce titre. Je respecte tellement Julia. Elle est restée longtemps invaincue. J’aimerais que Scott fasse un grand prix, c’est mon rêve, comme le style Chute Boxe au Japon. “

Deux autres poids plumes ont participé aux «Elite Eight» du tournoi Bellator MMA alors que l’ancien champion des poids coq Darrion Caldwell (14-3) affrontait «The Kid» Adam Borics (14-0).

Le rusé Caldwell a été démonté et a pris le dos lorsque Borics a essayé de se relever, le frappant avec des coudes jusqu’à ce qu’il commette une erreur mentale et abandonne son cou pour l’étouffement nu à l’arrière à 2:20. Caldwell a fait un backflip pour célébrer mais a ensuite embrassé les Borics désemparés avant que le résultat ne soit officialisé. «Big» John McCarthy était son prochain arrêt.

«Mec, tout le mérite revient à Jacob Benny, Ben Jones, Brandon, honnêtement, c’est ma nuit, c’est mon tournoi. J’ai quelques petites choses à dire. Pour un – Shaquille O’Neal, je vous défie en tête-à-tête. T-Wood tu ne peux pas rapper, j’ai des bars. Je vois cet homme (A.J. McKee) debout par-dessus mon épaule. Vous voulez un peu? Viens en prendre!”

Le nouveau venu du Bellator, Sergio Pettis (18-5), aurait les mains pleines avec Alfred Khashakyan (11-4) à 135 livres. étant donné que ce dernier avait remporté ses trois derniers combats par KO.

Pettis a renoncé à la taille et à la taille de Khashakyan mais pas à la portée (69 ”) ni à la puissance, alors qu’il a écrasé son ennemi avec une main droite, puis l’a versé avec de lourds droits sur le sol jusqu’à ce qu’il emprisonne Khashakyan dans un étranglement à guillotine pour la soumission technique à exactement trois minutes du premier tour. Pettis a ensuite parlé à John McCarthy.

«Hé mec, merci aux fans de Bellator. Ma première fois à Los Angeles, j’ai donc dû me montrer. Qu’est-ce que la côte ouest? Je savais que c’était fini, je savais qu’il était blessé, j’y suis allé avec une mentalité de tueur aujourd’hui. J’ai eu beaucoup de décisions, je voulais quelque chose de nouveau, j’ai presque eu le KO, je suis sorti de la soumission. Je viens de recevoir ma ceinture noire qui le signifie. Merci entraîneur. “

La championne de boxe poids mouche et combattante invaincue du MMA Ava Knight (1-0) affronterait un pro dont le mari l’a rejoint sur la carte principale d’Emilee King (3-3).

Malheureusement, en ce qui concerne le MMA, aucun nombre de titres mondiaux en boxe ne peut vous préparer à un jeu au sol implacable, et King est passé d’une tentative de soumission à une autre jusqu’à ce qu’elle obtienne un étranglement arrière nu à 2:18 du premier tour. Emilee King a parlé à “Big” John McCarthy après que la victoire a été officialisée.

«Salut Knoxville! Cela faisait du bien, mais je veux d’abord dire toute la gloire à Dieu, merci à tous mes coéquipiers à la maison, et mon mari est à côté – yay! Je devais faire confiance à mes entraîneurs, faire confiance à mes compétences, vous venez seul dans la cage mais vous n’y arrivez pas par vous-même. Les autres soumissions n’étaient pas là, mais la dernière était comme «je vais attendre celle-ci». »

Sensation de kickboxing et «Real Deal» Raymond Daniels (1-1) affronterait le combattant compagnon Jason King (8-5) dans un concours vedette de poids welter.

Le succès de sa femme n’est pas passé à son combat, car il a été dépassé par la frappe de précision de Daniels. Il avait renversé King et laissé l’arbitre le relever, puis a contré un blocage de jambe mis en place avec un sol vicieux et a battu pour l’arrêt à 3h07 du premier tour. Daniels a parlé à John McCarthy.

«Je me sentais incroyable John. Il est toujours bon de vous voir adapté et démarré monsieur. Je le faisais juste rester dans ma région. C’est l’évolution de mon jeu de combat dans le monde MMA. Je me sens absolument incroyable. Jour après jour, je continue à faire évoluer mon jeu et à montrer à tout le monde qui je suis, le plus grand de tous les temps, mais je mets toujours Dieu au-dessus de tout. “

Ryan Bader a parlé à Mike Goldberg d’une carte qui vient d’être annoncée pour SAP Center à San Jose le 9 mai, où il défendra le titre Light Heavyweight contre Vadim Nemkov.

«Je suis entré, j’ai remporté le titre à 205, on m’a demandé de participer au tournoi des poids lourds et j’ai fini par gagner cette ceinture. Je suis un 205, cependant, et je l’ai été toute ma carrière. J’ai toujours su que j’allais redescendre. Je n’aurais pas tenu cette ceinture si je n’avais pas reculé. Il est maintenant temps de défendre à nouveau le titre Light Heavyweight. J’ai fait une coupe d’essai à 213, je me sentais bien, et maintenant je suis à 225-230, donc je sais que je peux y aller facilement. Évidemment, je peux y aller, je l’ai fait toute ma vie. “

Pour compléter la carte, il y avait une sorte de “console de consolation” entre le Bellator 228 et Juan Archuleta (23-2) contre Henry Corrales (17-4). Archuleta a contrôlé le premier tour en forçant les plus petits Corrales à le chasser à l’extérieur, en entrant et en sortant de la gamme avec précision et en faisant en sorte que Corrales manque plus qu’il n’a touché. Archuleta a devancé la manche mais une rafale tardive a laissé le Forum endolori pour une action plus excitante.

Les deux tours suivants étaient plus ou moins les mêmes, avec Inglewood et même l’arbitre Blake Grice implorant les combattants de s’engager davantage. Au troisième tour, Corrales a finalement réussi à marquer Archuleta avec quelques coups durs, mais il était trop peu trop tard dans une perte de décision unanime 29-28. Aucune interview post-combat n’a suivi.

