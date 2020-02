Résumé du Bellator 239 «Ruth vs Amosov» avec résultats, .gifs et interviews

Le Bellator 239 «Ruth vs. Amosov» a eu lieu le vendredi 21 février 2020 au WinStar World Casino and Resort à Thackerville, Oklahoma. La vétéran Bellator, Mercedes Terrell, était ravie d’accueillir les fans à l’action.

Invaincu, le «Dynamo» ukrainien Yaroslav Amosov (22-0) espérait tirer profit du combat pour le prétendant n ° 1 en éliminant «EZ» Ed Ruth (8-1) dans un tournoi principal des poids mi-moyens. Le premier tour a été en grande partie une impasse car Amosov n’a que légèrement devancé Ruth lors des frappes, tandis que Ruth ne pouvait pas prendre Amosov sur ses pieds pendant plus d’une seconde à tout moment. Tard dans la manche, Amosov a ouvert le bal avec des grèves mais il avait besoin de lâcher ses mains beaucoup plus tôt.

Amosov a été plus actif dans le deuxième cadre, bien que les deux hommes se soient battus pour une impasse dans les démontages, se défendant mutuellement et se retrouvant dans des positions 50/50 au sol. Amosov semblait avoir de l’élan de son côté avant le dernier tour, même si le premier tour était suffisamment serré pour le rendre potentiellement unique.

Les deux hommes semblaient fatigués au troisième tour, et quand tout a été dit et fait, les deux se sont effondrés comiquement au sol de l’épuisement, mais avant ce moment, Amosov fournissait la pression avant pendant la majeure partie du tour. Ruth a posé une main droite très dure et a opposé une prise arrière, mais Amosov a frappé la porte arrière par le dernier et n’a pas été blessé par le premier. Les juges ont marqué 29-28 X3 pour Yaroslav Amosov, qui a été rejoint par un traducteur et John McCarthy pour une interview après le combat.

«Bonjour l’Amérique! Je suis tellement heureux de me battre en Amérique. J’en ai toujours rêvé depuis que je suis petite. Ce n’est pas ma décision mais je crois que je dois me battre pour un titre, et je suis venu ici pour me battre pour un titre et être un champion, et montrer au monde que n’importe qui peut être le champion. “

Cherchant à améliorer son dossier à 3-1 lors de ses quatre derniers combats, Brandon Girtz (16-8) a affronté le jury glissant de Myles (17-5), espérant marquer une séquence de trois défaites consécutives dans une affaire de poids léger.

Le jury a pris les rafales offensives de Girtz et a parfaitement contré avec les genoux et les mains droites. Alors que Girtz a lancé une série d’uppercuts qui ont soutenu Jury jusqu’à la clôture, Jury a posé un genou proprement à la pause et a continué à suivre son plan de jeu de laisser Girtz dépenser de l’énergie en route vers un premier tour de 10-9.

Une mésaventure a ralenti l’action au deuxième tour alors que la main tendue du jury a frappé Girtz droit dans les yeux après un stand-up. Avant ce point, Girtz avait éliminé le jury au début de la manche et avait dominé le sommet alors que le jury ne faisait qu’attendre un stand. Le médecin a dégagé l’œil de Girtz lui permettant de continuer, nous conduisant au troisième tour décisif.

Un troisième tour très serré a semblé faire pencher la route du jury alors qu’il continuait à poser le genou et Girtz a raté avec des crochets et des uppercuts sauvagement lancés. Quelques démontages par le jury et aucun par Girtz ont également favorisé l’ancien combattant de l’UFC, mais au final, c’était aux juges de décider. Ils ont rendu un verdict de 29-28 X3 pour Jury avant qu’il ne parle avec John McCarthy.

«Je suis un bon contre-combattant naturel. Aujourd’hui, j’ai dû vraiment avancer et faire ressortir un peu ce chien. Lorsque vous combattez quelqu’un comme Brandon, il est dangereux car il jette des bombes. Que veux-je ensuite? Je veux un coup de titre, un nouveau contrat et un petit concert dans le stand avec toi Big John! »

Les poids lourds sont entrés en collision dans la cage des Bellator alors que Tyrell Fortune (8-0) semblait rester sans défaut tandis que Timothy Johnson (12-6) cherchait sa première victoire promotionnelle.

En route pour le combat, Fortune a juré de rabaisser le vieil homme, mais Johnson a prouvé qu’il n’était pas trop vieux à 34 ans après tout avec une main droite scintillante au menton. La fortune était froide quand il est tombé, ce qui est la seule chose qui l’a sauvé d’une seconde main lourde. Le temps officiel des huitièmes de finale était 2:35 de la ronde 1, et il a ensuite parlé à John McCarthy.

«Cela fait un moment que je ne suis pas dans la colonne des victoires. C’était définitivement un combat dont j’avais besoin pour faire une sorte de déclaration. Je suis tout aussi surpris que tout le monde à la maison qui pensait que j’allais me faire botter l’arrière. C’était exactement le plan que je voulais mettre en œuvre. Je sais que quand vous le poussez, sauvegardez-le, c’est le plus gros trou de son jeu et j’ai dû l’exploiter. »

Le pilier promotionnel Javy Ayala (11-7) et son homologue russe Valentin Moldavsky (8-1) ont également incliné le haut de l’échelle de poids.

La seule difficulté rencontrée par Moldavsky au premier tour a été de s’enfoncer dans les crochets par derrière lors des démontages alors que le gros ventre d’Ayala se mettait en travers du chemin. Sinon, il a jeté Ayala comme une poupée de chiffon et a contrôlé chaque position au sol pour une ouverture facile de 10 à 9. Le deuxième verset était presque exactement le même que le premier. Chaque retrait de Moldavsky veut qu’il obtienne alors qu’il se dirigeait vers un autre round dominant.

Le troisième tour n’était pas différent, ce qui ne laissait aux juges d’autre choix que d’attribuer à Moldavsky la décision unanime 30-25, 30-24 X2. Il a ensuite parlé avec le «grand» John McCarthy.

«Oui, c’était mon plan. Je vois son combat avec Sergei Kharitonov et je pense que je le lutte et le saisis (à la place). Je pense que je fais la soumission (au premier tour) mais il est très fort. C’est un gars très fort. “

