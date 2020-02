Retenez-moi! Voir la dernière promo de l’UFC 247 pour le combat pour le titre «Jones vs Reyes» le 8 février à Houston (vidéo)

Le champion de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Light Heavyweight, Jon Jones, affrontera Dominick Reyes lors du prochain événement à la carte UFC 247 le 8 février 2020 au Toyota Center de Houston, au Texas.

“Bones” a été très occupé récemment, car ce sera le combat pour le titre numéro quatre en 14 mois, le rapprochant d’un essuyage complet de la division Light Heavyweight et d’un possible passage à Heavyweight.

À Reyes, cependant, il affrontera un combattant invaincu (12-0, 6-0 UFC) avec une taille comparable et un peu plus de puissance dans ses coups. Et pour ne pas mentionner, Reyes prétend qu’il s’entraîne pour un combat contre Jones depuis le premier jour de sa carrière de MMA.

Mais Jones a été là et l’a fait, a encerclé le bloc à quelques reprises et a éliminé tous les anciens et la plupart des nouveaux challengers à 205 livres. Il n’y aura donc probablement rien que “The Devastator” puisse offrir qui surprendra le champion de longue date.

Dans le co-événement principal, la championne féminine de poids mouche, Valentina Shevchenko, défendra son titre contre Katlyn Chookagian, qui a remporté cinq ou ses six derniers matchs à l’intérieur de l’Octogone. Toujours sur la carte, Ilir Latifi passera à la division des 265 livres pour affronter Derrick Lewis.

Pour voir qui d’autre participe à l’UFC 247: «Jones vs Reyes», cliquez sur ici.