Retombées de coronavirus, Masvidal, McGregor, Covington

Dans l’épisode n ° 3036 du podcast, les gars discutent de ce que l’UFC pourrait faire pour compenser certains des combats annulés par l’épidémie de coronavirus et parlent de Jorge Masvidal, Conor McGregor, Colby Covington et plus encore.

LE RÉCAPITULATIF

Jorge Masvidal pourrait revenir à la légèreté, mais cela doit être à ses propres conditions. Nous ne pensons pas que cela va se produire.

Conor McGregor est remonté peut-être en essayant d’obtenir un autre match de boxe – mais ses mots l’ont-ils blessé?

Quel serait le plus gros vendeur si McGregor montait à nouveau sur le ring?

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a tiré un petit coup de pouce à la manière du champion des poids moyens, Israel Adesanya.

Que pourrait faire l’UFC pour compenser certains de ces combats annulés ou reportés en raison de l’épidémie de coronavirus?

Colby Covington commence à se remettre là-bas – et à créer un chaos digne de son surnom.

Covington a fait la paix avec son coéquipier américain Top Team Dustin Poirier – mais cela va-t-il durer?

Dans toutes les retombées du coronavirus, qui a obtenu le plus de puits? Nous pensons que c’est Leon Edwards.

Le président de l’UFC, Dana White, avait plus à dire sur la situation des coronavirus – et son plan pour que l’UFC 249 continue de se produire, peu importe le mois prochain.

Donc, si White doit argumenter devant une commission, quelle est sa meilleure pièce pour s’assurer que l’UFC 249 se produise?

