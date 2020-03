Retombées de l’UFC Norfolk, Benavidez, Nunes, UFC 248

Par: MMA Junkie Staff |

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui présente les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, “Gorgeous” George, “Goze” et John Morgan déballent ce qui s’est passé à l’UFC sur ESPN + 27, y compris les retombées de l’événement principal Deiveson Figueiredo contre Joseph Benavidez.

AFFICHER LE DÉROULEMENT

Deiveson Figueiredo a battu Joseph Benavidez à l’UFC sur ESPN + 27, mais n’était pas éligible pour remporter le titre de poids mouche. Et maintenant pour la division?

Et qu’en est-il de l’avenir de Benavidez après sa perte, maintenant qu’il a perdu trois combats pour le titre des poids mouches?

L’UFC Norfolk a également vu Felicia Spencer et Megan Anderson remporter de grandes victoires féminines en poids plume. Alors, lequel des deux devrait être le prochain pour la championne Amanda Nunes?

L’UFC 248 tombe cette semaine avec la première défense du titre d’Israël Adesanya contre Yoel Romero. Nous interrompons ce combat, plus…

… L’événement co-principal entre le champion Zhang Weili et l’ancien champion Joanna Jedrzejczyk.

Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, regardez l’épisode 18 de «Spinning Back Clique».

