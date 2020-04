Rétrospective David Rickels vs Saad Awad – Comment ‘Caveman’ a réussi à décrocher un titre

C’est peut-être un cliché qu’une image vaut mille mots, mais la vue de “Caveman” David Rickels s’éloignant d’un adversaire tombé avec sa barbe hirsute et ses cheveux bouclés qui coulent dans la brise dit tout. Si vous aimez vous amuser, regarder un homme qui semble être sorti d’un bloc de glace glaciaire pour devenir notre guerrier néandertalien moderne est à peu près aussi bon que vous pouvez le faire dans les sports de combat.

Le voyage de Rickels pendant une décennie dans le Bellator MMA a pris fin avec sa première soumission au Bellator 225, mais à cette époque, il a laissé derrière lui une série de bagarres fantastiques et d’entrées sur le ring. Il a également eu quelques runs qui ont fait de lui un concurrent sérieux des poids légers dans la division, dont l’un en 2013 avec le tournoi de huit livres de 155 livres. Des victoires consécutives contre Lloyd Woodard et Jason Fischer l’ont emporté en finale avec une impressionnante fiche de 13-1 pour affronter Saad Awad au Bellator 94 le 28 mars.

Si le battage médiatique était sur quiconque entrait dans le combat, c’était certainement Awad. Dans le combat de demi-finale, il a marqué sa deuxième victoire à élimination directe et a donné à «Ill» Will Brooks la première défaite de sa carrière. Bien que sa victoire précédente n’ait été que de 31 secondes, cela ne l’a pas rendu moins impressionnant qu’il lui a fallu 12 secondes de plus pour abattre Brooks.

Awad est entré dans la cage contre Rickels à 14-4, se tenant à 5’11 ”avec une portée de 73,5”. Rickels a toujours été un poids plume dégingandé à 6’0 “, mais sur le papier, il a abandonné 1,5” pour atteindre son ennemi. Ce qu’il n’a pas abandonné à Awad, c’est son grain de “Caveman”. Bien qu’il ait été largement dominé au premier tour, où Awad a surpris tout le monde en faisant la plupart de son travail sur le terrain, Rickels n’est pas un combattant pour décrocher dans n’importe quel concours. À moins que vous ne le laissiez tomber ou ne le retiriez, Rickels continuera à venir et à venir et à venir comme un zombie implacable.

Le deuxième tour semblait se dérouler comme le premier. Rickels a fait un premier retrait, mais Awad l’a fait au deuxième essai et a commencé à pêcher les soumissions. Lorsque Rickels s’est remis sur pied, Awad l’a laissé involontairement au sommet en essayant de se battre sur la toile, mais a compensé cette erreur en le balayant et en obtenant la position dominante. Rickels est resté occupé à lancer des coudes par le bas, mais ce ne serait pas son chemin vers la victoire. Alors que le temps diminuait dans la ronde, les deux hommes se sont relevés et ont commencé à échanger des coups puissants, et dans les moments décroissants, Rickels ÉCRASÉ Awad avec une grosse main droite. Awad était apparemment froid à la cloche.

L’arbitre Troy Waugh s’est levé et a attendu qu’Awad se remette sur pied et revienne dans son coin, et quand il n’a pas répondu, le combat a été annulé, ce qui a causé Awad à immédiatement commencer à protester. Cela s’appelait “controversé” à l’époque, mais si vous regardez le clip et que vous voyez Awad face planter le crunch de “Caveman” et sa main droite, ce n’est pas comme si Waugh n’avait pas encore de raison de l’arrêter. La seule différence était de savoir si ce serait un KO ou un TKO car Awad ne pouvait pas continuer – c’était le dernier. 17h00, R2.

«Caveman» David Rickels a affronté le seul homme à laisser tomber Will Brooks et a renversé la vapeur en le déposant pour remporter le tournoi et le contrôle de nouveauté surdimensionné. Plus important encore, il aurait eu du crack chez “Iron” Michael Chandler pour le titre Lightweight dans quelques mois.

