Rétrospective PRIDE 1 – Rickson Gracie occupe le devant de la scène à l’aube d’une nouvelle ère

Lorsque Kakutougi Revolutionary Spirits a tenu son événement inaugural à Tokyo, au Japon, le 11 octobre 1997, le Tokyo Dome était la chose la plus éloignée de mon esprit. En fait, en tant qu’étudiant à l’époque, les arts martiaux mixtes n’étaient pas quelque chose que j’avais même entendu ou connu. Ce n’est que plus tard grâce à l’implication de «l’homme le plus dangereux du monde» Ken Shamrock à WrestleMania 13 que l’idée de se battre professionnellement en dehors du monde de la boxe a commencé à germer. Le seul combat à la carte que j’ai acheté jusque-là mettait en vedette Mike Tyson.

Après l’université, le monde du MMA est devenu de plus en plus intrigant pour moi. J’avais toujours été un fan de lutte professionnelle remontant aux jours où mon grand-père criait à Paul Orndorff sur sa télévision, mais les arts martiaux mixtes faute d’une meilleure phrase semblaient “plus réels” mais avaient toujours le même drame et le spectacle d’une mise en scène combat de lutte. L’UFC 60 était mon médicament de passerelle. J’avais déjà été aspiré par The Ultimate Fighter un an plus tôt, mais l’accumulation de Matt Hughes et Royce Gracie m’a complètement absorbé. Un vénérable combattant du passé est revenu faire face à la légende dominante du présent. Je l’ai acheté et j’ai adoré.

À ce moment-là, je devais savoir tout ce qu’il y avait à savoir sur la famille Gracie, et au-delà de leur rôle pour faire décoller l’UFC, ils étaient aussi «gros au Japon» comme dirait Alphaville. Cela m’a conduit à PRIDE 1, titré par Rickson Gracie contre Nobuhiko Takada. Gracie était le troisième fils aîné du légendaire Helio Gracie et demi-frère de Royce Gracie. Il avait une ceinture noire BJJ à l’âge de 18 ans et avait déjà eu des méga combats au Brésil dans les années 1980. Il était un parfait 8-0 dans les combats professionnels, ayant terminé chaque combat via la soumission à ce jour, tandis que son adversaire Takada était mieux connu comme un lutteur professionnel japonais sans aucune expérience de “combat de tir”. Tout ce dont vous avez besoin pour intriguer les gens, c’est une légende et une star, tout comme Royce Gracie et Matt Hughes. Epoque différente, même idée.

La naissance de ce qui serait finalement connu sous le nom de PRIDE a eu plus d’un match cependant. Kazunari Murakami avait également une formation en lutte professionnelle japonaise, et il a ouvert la soirée contre le combattant américain John Dixson. Aucun des deux hommes n’avait un record stellaire. Murakami était 3-3 tandis que l’homme de Biloxi, Mississippi était 3-5, mais les antécédents de judak de Murakami lui ont permis de jeter Dixson au sol et d’obtenir un brassard rapide à 1:34.

De là, c’était parti pour les courses. “Big Daddy” Gary Goodridge s’était déjà fait un nom à l’UFC, bien connu pour être allé en finale de l’UFC 8 pour affronter Don Frye. Oleg Taktarov a eu une carrière encore plus distinguée à l’UFC, remportant le tournoi UFC 6 et enregistrant la soumission la plus rapide de la jeune histoire de la promotion.

Goodridge a réussi à laisser tomber Taktarov avec une main droite et lui a fait très mal, mais il a essayé de se remettre sur pied et de se regrouper. Goodridge l’a de nouveau laissé tomber avec le même tir et est tombé sur lui dans le processus, Jack l’a martelé à plusieurs reprises avec des droits jusqu’à ce que l’arbitre l’arrête par KO à 4:57.

Deux combats sur cette carte ont donné lieu à un match nul. Renzo Gracie avait également éliminé Oleg Taktarov dans un combat et était venu dans un parfait 5-0 (1 NC), mais il n’a pas pu trouver une soumission ou un KO contre le 1-1-1 Akira Shoji. Ce n’était pas faute d’avoir essayé. Gracie a dépassé Shoji pendant 30 minutes et l’a enfermé à plusieurs reprises dans des positions dangereuses, mais comme il n’y avait pas de juges lors de l’événement inaugural, personne n’a pu lui attribuer le vainqueur à l’expiration du délai.

Une bataille de géants est venue sur la toile ensuite lorsque le 6’7 “390 lb. Koji Kitao du Japon a affronté le 6’9” 345 lb. Nathan Jones de l’Australie. Comme vous pouvez vous y attendre de sa taille, Kitao était auparavant un sumo de classe mondiale qui est devenu plus tard lutteur professionnel, tandis que Jones s’est forgé une réputation dans les concours d’hommes forts et a construit sa propre carrière de lutteur professionnel. Kitao n’avait pas gagné un seul combat MMA avant d’affronter Jones, mais Jones était complètement inexpérimenté dans les combats et a essayé de danser autour de Kitao comme Muhammad Ali. Il n’a pas pu échapper à une serrure à clé de toute sa taille et de sa force une fois qu’elle est tombée au sol et que la soumission est arrivée à 2 h 14. Ce fut le dernier combat de Kitao contre le MMA et celui de Jones seulement Combat de MMA.

Après qu’un combat de kickboxing entre Branko Cikatic et Ralph White se soit terminé par un non-combat en raison du coup de pied illégal de Cikatic contre un adversaire au sol, une autre bataille de vétérans de l’UFC a pris le devant de la scène alors que Dan Severn affrontait Kimo Leopoldo. Si vous souffrez d’insomnie, regardez ce combat et je vous garantis une bonne nuit de sommeil. Beaucoup de position debout, beaucoup de travail de corps à corps et beaucoup de coups durs ont conduit les deux hommes à lutter contre l’épuisement à la fin du combat, Leopoldo tenant ouvertement les cordes en essayant d’empêcher Severn de l’abattre. Une fois de plus, le manque de juges a fait en sorte qu’il n’y avait pas de vainqueur mais dans ce cas, c’était justifié.

Nous arrivons enfin au fameux combat Gracie contre Takada. C’était le genre de spectacle pour lequel les événements PRIDE deviendraient connus. La légende brésilienne approchant de la quarantaine allait-elle pouvoir résister à l’assaut non poli mais énergique du jeune Takada? Bien sûr qu’il l’était, mais vous vouliez tout de même le voir. Takada a fait de son mieux pour que quelque chose se produise, mais une fois que Gracie a été éliminé en double jambe, ce n’était qu’une question de temps avant d’obtenir un brassard pour une soumission à 4:47.

Le combat s’est avéré être un gros tirage au box-office, faisant près de 48 000 fans dans le Tokyo Dome, ce qui a finalement conduit à un match revanche pour faire la une de PRIDE 4 un an plus tard. Malgré deux combats (un terne) sur la distance, c’était dans l’ensemble une introduction passionnante aux arts martiaux mixtes japonais pour moi, et celle que je vous recommande de vous regarder sur VHS, DVD ou le service de streaming de votre choix.