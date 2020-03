Révéler des moments que vous pourriez avoir manqués

Des images de la caméra de la police montrent le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, dans un état d’esprit fragile alors qu’il a été arrêté plus tôt cette semaine dans sa ville natale d’Albuquerque, N.M.

Jones, 32 ans, a été accusé de CFA aggravée, d’utilisation négligente d’une arme à feu, de possession d’un conteneur ouvert et d’aucune preuve d’assurance après avoir été réservé par la police tôt jeudi matin.

Dans la vidéo de l’arrestation, Jones, qui est assis sur le siège du conducteur d’une Jeep 2019 noire, avoue à l’officier qui a répondu Brian Johnson qu’il a “comme un verre” de vodka avant que l’officier ne lui demande de sortir du véhicule. À partir de là, Jones est interrogé plus avant et reçoit des instructions sur une série de tests de sobriété, observés par deux autres agents. Alors qu’il se débat avec les tests, Jones dit à Johnson qu’il souffre d’un trouble déficitaire de l’attention («AJOUTER») «parce qu’il se fait frapper la tête pour gagner sa vie» et une perte de mémoire à court terme. Une fois terminé, Johnson demande à Jones de se retourner et de mettre ses mains derrière son dos pour être menotté.

À ce stade, Jones commence à montrer des signes de dépression mentale et émotionnelle. Bien que certaines parties de l’audio soient difficiles à entendre, MMA Junkie a écouté de plus près et a découvert des moments révélateurs que le spectateur moyen aurait pu manquer (mis en évidence dans la vidéo ci-dessus et les points ci-dessous).

Au moment où les menottes continuent, Jones souligne qu’il a de l’anxiété. «J’ai de l’anxiété. J’ai de l’anxiété », dit-il. En réponse, Johnson dit qu’il donnera à Jones deux menottes, probablement pour que l’ajustement ne soit pas si serré.

Jones dit aux officiers qu’il les aime avant de lui demander s’ils lui permettraient d’enlever son sweat à capuche. Quelques instants plus tard, cela se transforme en plaidoyer. «Je dois juste enlever mon sweat à capuche. S’il vous plaît s’il vous plaît.” Quand un officier lui a demandé pourquoi, Jones a répondu: «Tout simplement parce que mon anxiété devient si grave. On dit à Jones qu’ils lui permettront de l’enlever au poste de police.

Quelques secondes plus tard, alors qu’il est escorté vers un véhicule de police, Jones semble désespéré de retirer son sweat à capuche. «S’il vous plaît, les gars. Laisse-moi juste enlever mon chandail à capuchon », dit-il. Johnson dit qu’il donnera suite à la demande et demande à Jones s’il souhaite retirer le sweat à capuche lui-même. Pour la première fois, la voix de Jones semble craquer. “Non tu peux. Je veux juste que vous vous sentiez à l’aise », dit-il.

Le poids du moment semble frapper durement Jones. «Ma famille, mec. J’ai tellement peur pour ma famille », dit-il tout en étant brièvement sans menottes. Il pose ensuite aux policiers une question particulière tout en essayant apparemment de retenir ses larmes. “Tout est plus lent à cause du coronavirus, ou quoi?” dit-il avant de mentionner à nouveau sa famille. «Tout va mal. Je veux juste être avec ma famille. ”

Avec son sweat à capuche enlevé, la dernière fois que nous entendons la voix de Jones, c’est lorsqu’il est assis à l’arrière du croiseur. “Monsieur, si ce n’est pas trop, pourriez-vous baisser la fenêtre?”

Jones, qui a des antécédents de rodage avec la justice depuis des années, a été ouvert sur sa consommation de drogues et d’alcool. En 2016, il a déclaré à USA TODAY Sports qu’il était «un toxicomane». Fin 2018, il a déclaré à ESPN qu’il buvait et fumait toujours de la marijuana «de temps en temps».

Le champion de l’UFC n’a pas été aussi ouvert à propos de ses problèmes de santé mentale, mais la vidéo de son arrestation – avec des aveux de TDA, de perte de mémoire à court terme et d’anxiété – semble faire la lumière sur des problèmes potentiels.

