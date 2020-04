Revivez certains des plus grands KO de l’histoire de Bellator

La cage Bellator a livré des finitions dévastatrices grâce aux plus grandes stars de la promotion.

Michael Page est l’un des attaquants les plus voyants et divertissants de MMA, et les performances éblouissantes du Britannique à l’intérieur de la cage Bellator ont donné lieu à une multitude de finitions spectaculaires. Peut-être aucun n’était plus gros que son KO au genou volant sur Evangelista Santos au Bellator 158 qui a laissé le vétéran brésilien avec un crâne fracturé.

Mais les genoux volants n’étaient pas exclusivement la pièce de fête de «MVP», comme l’a démontré son compatriote poids welter britannique Paul Daley lorsqu’il a montré son propre genou volant avec un arrêt stupéfiant de Brennan Ward au Bellator 170.

Des KO à vous couper le souffle aux finitions folles, regardez la dernière compilation vidéo publiée par Bellator, car la promotion met en évidence certaines des plus belles KO de l’histoire de l’organisation.

La compilation complète comprend:

Michael Page contre Evangelista Santos – Bellator 158 (16 juillet 2016)

Mike Shipman contre Costello van Steenis – Bellator 223 (22 juin 2019)

Wilker Barros contre Raymond Daniels – Bellator: Birmingham (4 mai 2019)

Paul Daley contre Brennan Ward – Bellator 170 (21 janvier 2017)

Ryan Couture contre Patricky Freire – Bellator 148 (29 janvier 2016)

.