Revivez chaque coup de pied avant dans l’histoire de l’UFC

Le coup de pied avant est une technique difficile à exécuter, et seules quelques personnes ont réussi à en décrocher un dans un combat UFC.

Le plus notable a été lorsque l’ancien champion des poids moyens, Anderson Silva, a mis son titre en jeu contre Vitor Belfort à l’UFC 126 dans un affrontement très attendu entre deux légendes brésiliennes.

Après un long processus de ressenti, la frappe la plus importante du combat a finalement été décrochée un peu plus de trois minutes – et elle a été historique. Silva a sorti un coup de pied avant gauche parfaitement synchronisé qui a laissé tomber Belfort pour le premier coup de pied de coup franc de l’histoire de l’UFC.

Il n’y a eu que six arrivées, mais ce sont parmi les meilleurs KO de l’histoire de l’UFC. Découvrez la dernière compilation vidéo de l’UFC montrant chaque coup de pied avant dans l’histoire promotionnelle. Pour ceux qui n’ont pas vu ces finitions, nous ne gâcherons pas qui a gagné ou comment – mais la compilation comprend:

Anderson Silva contre Vitor Belfort – UFC 126 (5 février 2011)

Lyoto Machida contre Randy Couture – UFC 129 (30 avril 2011)

Travis Browne contre Alistair Overeem – UFC Fight Night 26 (17 août 2013)

Lyoto Machida contre Vitor Belfort – UFC 224 (12 mai 2018)

Ben Alloway contre Manuel Rodriguez – UFC sur FX 6 (15 décembre 2012)

Magomed Ankalaev contre Dalcha Lungiambula – UFC Fight Night 163 (9 novembre 2019)

.