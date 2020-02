Revivez chaque slam de l’histoire de l’UFC

Il n’y a rien de tel que l’impact d’un coup de grâce du slam, surtout quand c’est le moins attendu.

Tout comme le dernier slam, gracieuseté de Jessica Andrade, qui est venue par derrière pour détrôner Rose Namajunas, alors championne des pailles de l’UFC, lors de l’UFC 237 de mai dernier au Brésil.

Des victoires de retour aux défenses de titre en passant par les combattants, jetez un coup d’œil à la dernière compilation vidéo publiée par l’UFC montrant chaque coup de grâce de l’histoire promotionnelle. Pour ceux qui n’ont pas vu ces finitions, nous ne gâcherons pas qui a gagné ou comment – mais la compilation comprend:

Rose Namajunas contre Jessica Andrade – UFC 237 (11 mai 2019)

Gerald Harris contre David Branch – UFC 116 (3 juillet 2010)

Matt Hughes contre Carlos Newton – UFC 34 (2 novembre 2001)

Gabriel Benitez contre Humberto Bandenay – UFC Fight Night 129 (19 mai 2018)

Galore Bafando contre Charlie Ward – UFC Fight Night 113 (16 juillet 2017)

Frank Shamrock contre Igor Zinoviev – UFC 16 (13 mars 1998)

Tito Ortiz contre Evan Tanner – UFC 30 (23 février 2001)

Dominique Steele contre Dong Hyun Kim – UFC Fight Night 79 (28 novembre 2015)

Rustam Khabilov contre Vind Pichel – The Ultimate Fighter 16 Finale (15 décembre 2012)

Falaniko Vitale contre Matt Lindland – UFC 43 (6 juin 2003)

Josh Burkman c. Sam Morgan – The Ultimate Fighter 2 Finale (5 novembre 2005)

.