Revivez l’épopée épique de Conor McGregor en 2014

L’UFC revient enfin en Irlande le 15 août.

Cela fait presque cinq ans depuis la dernière visite de l’UFC à Dublin, où se trouve sans doute la foule d’arts martiaux mixtes la plus passionnée et la plus bruyante.

Jusqu’à présent, il y a eu trois événements à Dublin, mais un en particulier s’est démarqué, lorsqu’un jeune irlandais du nom de Conor McGregor était au bord de la célébrité.

McGregor a titré son premier événement UFC quand il a affronté le dangereux Brésilien Diego Brandao lors de l’UFC Fight Night 46 en 2014, et il a eu l’une des sorties les plus mémorables de l’histoire de l’UFC, quand il s’est dirigé vers la cage devant ses fans à domicile, un 3Arena à guichets fermés, connu alors sous le nom de The O2. McGregor a éliminé Brandao au premier tour, relançant son règne sur la division poids plume.

McGregor continuerait à remporter le titre de poids plume de l’UFC avec un KO de 13 secondes sur Jose Aldo, augmenterait de poids pour réclamer un autre titre de l’UFC au poids léger avec une performance sans faille contre Eddie Alvarez, et même participer à un match de boxe contre l’un des les plus grands boxeurs de tous les temps, Floyd Mayweather.

Il est de loin la plus grande superstar de l’histoire du sport, ainsi que le plus gros tirage. Bien que cela puisse être la seule et unique fois où McGregor arrive à faire la promenade en Irlande, c’était certainement mémorable.

Son équipe SBG Ireland est allée 4-0 dans la nuit, avec ses coéquipiers Paddy Holohan, Cathal Pendred et Gunnar Nelson, qui ont tous pris des finitions également.

L’UFC ayant récemment annoncé son retour dans la capitale irlandaise, revivez la sortie effrayante de Conor McGregor à Dublin dans la vidéo ci-dessous.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.