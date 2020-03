Revivez les 15 secondes de KO de Muhammed Lawal par Ryan Bader

Il n’a fallu que 15 secondes à Ryan Bader pour faire le travail contre «King Mo».

Le Bellator 199 a eu lieu le 12 mai 2018 au SAP Center de San Jose, en Californie. Lors du dernier combat de la première manche du Grand Prix Bellator des poids lourds, le champion Badator des poids lourds légers Bader a titré l’événement contre le vétéran de la promotion de longue date Muhammed Lawal.

La cloche a sonné pour marquer le début de la manche d’ouverture. Lawal s’est ouvert avec un coup au corps, qui a raté. Le prochain échange serait le dernier, car Bader renversa Lawal d’une courte main gauche. Lawal a été planté sur son dos.

«King Mo» a tenté de se hâter, mais en vain. Bader a bondi sur son adversaire à terre et a décroché huit coups de poing. Lorsque le coup final est tombé et que Lawal est devenu mou, Bader a senti que son adversaire était sorti, s’est levé et a célébré avant que l’arbitre Mike Beltran n’intervienne.

La victoire par élimination directe était la deuxième ligne droite pour Bader, qui s’est qualifié pour les demi-finales contre Matt Mitrione. Bader a ensuite battu Mitrione par décision unanime, avant d’éliminer Fedor Emelianenko lors de la finale du Grand Prix au Bellator 214 en janvier 2019. Les victoires du tournoi ont valu à Bader le titre de poids lourd de la promotion.

Revivez le knock-out de 15 secondes de Bader sur Lawal au Bellator 199 dans la vidéo ci-dessus.

