Revivez les meilleures finitions UFC de Marlon Vera

Marlon Vera termine les combats.

Les fans ont appris à aimer Vera (15-5-1 MMA, 9-4 UFC), l’Équatorien résident de l’UFC, pour son style de combat flashy et amusant et ses capacités de finition. Depuis ses débuts promotionnels en 2014, Vera a concouru 13 fois. Bien qu’il n’ait jamais perdu par aucune autre méthode que la décision unanime, Vera a remporté huit des neuf victoires sur la distance.

Lors de l’UFC Fight Night 73 en août 2015, Vera a décroché sa première victoire à l’UFC par triangle-brassard. L’arrivée a donné aux téléspectateurs un aperçu des prouesses de soumission qu’ils attendraient de Vera pour les années à venir.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et Vera mène une séquence de cinq victoires consécutives. Le combattant poids coq de 27 ans devait se battre le 28 mars contre l’ancien candidat au titre de l’UFC Eddie Wineland à l’UFC sur ESPN 8. Cependant, le combat a été reporté en raison de restrictions d’épidémie de coronavirus.

Découvrez les meilleures finitions de Marlon Vera dans le point culminant de la vidéo ci-dessus (via UFC). Les combats inclus dans la vidéo incluent:

UFC 227 contre Wuliji Buren (TKO via body punch, Round 2)

UFC 239 contre Nohelin Hernandez (soumission par étranglement arrière, Round 2)

UFC sur FOX 25 contre Brian Kelleher (soumission via le brassard, Round 3)

UFC Fight Night 140 contre Guido Cannetti (soumission via un étranglement arrière, Round 2)

UFC sur ESPN + 19 contre Andre Ewell (TKO via Ground and Pound, Round 3)

UFC Fight Night 107 contre Brad Pickett (TKO via coup de tête et coups de poing, ronde 3)

.