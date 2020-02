Revivez les meilleurs moments de Brandon Girtz

Des KO aux soumissions, Brandon Girtz s’est imposé comme une force avec laquelle il faut compter dans Bellator.

Le concurrent léger a remporté deux soumissions et trois KO / TKO depuis qu’il a rejoint la liste des Bellator en 2012. Girtz (16-8 MMA, 8-6 BMMA) a dominé des noms notables tels que Derek Campos, Melvin Guillard et, plus récemment, Saad Awad.

Vendredi, Girtz tentera d’ajouter un autre nom à son record lorsqu’il affrontera l’ancien concurrent de l’UFC, Myles Jury, dans le co-événement principal du Bellator 239 au WinStar World Casino à Thackerville, Okla.

Girtz n’a pas combattu depuis mars 2019, alors avant de mettre le pied dans la cage vendredi soir, rafraîchissez votre mémoire en revivant certains de ses meilleurs moments à l’intérieur de la cage Bellator dans la vidéo ci-dessus.

La carte principale du Bellator 239 est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie. Ed Ruth (8-1 MMA, 8-1 BMMA) contre Yaroslav Amosov (22-0 MMA, 3-0 BMMA) fait la une de l’événement.

