Revivez toutes les défenses du titre UFC de Jon Jones avant l’UFC 247 (vidéo)

Jon Jones tentera de défendre son titre de poids lourd léger pour la onzième fois ce samedi soir (8 février 2020) à l’UFC 247 à Houston, au Texas, quand il affrontera Dominick Reyes, qui sera diffusé exclusivement sur ESPN + pay-per-view (PPV).

Avant cela, jetons un coup d’œil à toutes les défenses précédentes de Jon, qui l’ont vu affronter certains des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Octogone, y compris d’anciens champions, des légendes vivantes et même un olympien.

Regarde:

1. Victoire de soumission sur Quinton Jackson à l’UFC 135.

2. Victoire de soumission sur Lyoto Machida à l’UFC 140.

3. Victoire de décision contre Rashad Evans à l’UFC 145.

4. Victoire de soumission sur Vitor Belfort à l’UFC 152.

5. TKO l’emporte sur Chael Sonnen à l’UFC 159.

6. Victoire de décision contre Alexander Gustafsson à l’UFC 165.

7. Décision l’emporte sur Glover Teixeira à l’UFC 172.

8. Décision l’emporte sur Daniel Cormier à l’UFC 182.

9. Décision l’emporte sur Anthony Smith à l’UFC 235.

10. Décision l’emporte sur Thiago Santos à l’UFC 239.

On ne peut qu’imaginer combien de défenses pour le titre Jones aurait eu sans ses multiples suspensions, qui l’ont vu passer beaucoup de temps sur le banc. Néanmoins, il cherchera à en ajouter un autre à son CV toujours impressionnant lorsqu’il affrontera un combattant invaincu (12-0, 6-0 UFC) qui cherche à remporter son premier titre UFC.

