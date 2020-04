Revivez une démonstration stellaire contre Marcus Brimage

Conor McGregor a fait irruption sur la scène de l’UFC, et il n’a pas fallu longtemps pour qu’il se fasse entendre.

L’ancien champion des poids plumes et des poids légers de Cage Warriors, McGregor, a été associé à ses débuts à l’UFC en 2013 avec Marcus Brimage, membre de la distribution de “The Ultimate Fighter 14”.

Brimage est sorti fort, mais un McGregor patient et calme a pu échapper à la plupart de ses gros tirs et atterrir sur le comptoir. Puis, un peu plus d’une minute après le début du combat, McGregor s’est connecté avec plusieurs uppercuts, suivis de plans précis, éliminant Brimage au premier tour.

Son discours d’après-combat n’a pas déçu, alors qu’un McGregor heureux criait: «Dana, bébé de 60 G!» dans ce qui allait devenir par la suite l’une des lignes les plus courantes parmi les combattants après une performance impressionnante.

McGregor refléterait ensuite son succès à deux champions Cage Warriors en devenant le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir deux titres simultanément, gagnant les ceintures de 145 et 155 livres. Mais tout a commencé avec un début impressionnant à l’UFC le 6 avril 2013.

Découvrez la finition de McGregor sur Brimage dans la vidéo ci-dessus.

“Today in MMA History” est une série MMA Junkie créée en association avec MMA History Today, le média social dédié à revivre “un voyage quotidien à travers l’histoire de notre sport”.

.