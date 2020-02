Revue de vol: Jon Jones contre Dominick Reyes à l’UFC 247

Peu de choses exaspèrent les fans de MMA plus qu’un combat mal marqué, bien que le terme «vol» ait tendance à être jeté négligemment et soit souvent imprégné de parti pris. Avec Robbery Review, nous allons revenir sur les combats controversés et déterminer si les juges ont été critiqués à juste titre pour leur décision ou si les experts doivent examiner leurs propres réactions instinctives.

Pour notre première édition de cette fonctionnalité, nous ne pourrions pas avoir la chance d’avoir un meilleur combat à revoir que la bataille du tournoi principal de cinq rounds entre le champion des poids lourds légers UFC Jon Jones et le challenger Dominick Reyes de l’UFC 247 au Toyota Center de Houston, samedi. .

Quel a été le résultat officiel?

Jon Jones bat. Dominick Reyes par décision unanime (48-47, 48-47, 49-46).

Comment s’est passé le combat?

Le challenger est sorti brusquement dans les deux premiers tours, donnant clairement des problèmes à Jones et des coups de poing propres. Reyes a même semblé marquer un coup de grâce au premier tour après avoir attrapé Jones avec une gauche droite, mais cela peut avoir été une erreur étant donné que la frappe a atterri sur le corps de Jones.

La deuxième manche a été meilleure pour le champion, mais le combat a continué à se dérouler au rythme de Reyes et il n’y avait aucun signe de lutte de Jones ou de son travail de corps à corps expert. Jones a eu du succès avec ses coups de pied obliques de marque, qui ont peut-être payé des dividendes pour lui dans les tours ultérieurs. Pourtant, Reyes continuait d’avancer tout en frappant efficacement – forçant parfois Jones à s’enfuir littéralement – et plaidait en faveur d’une hausse de 20-18 avant la troisième période.

Troisième round, Jones et Reyes marquent tous les deux maintenant, ni capables de se retirer sur les cartes (en un coup d’œil, de toute façon). Il y a des dommages visibles qui s’accumulent alors que le nez de Reyes est ensanglanté et que le gonflement autour des yeux de Jones a besoin de tendre entre les tours. Jones tente sa première tentative de retrait au troisième tour et Reyes se défend bien. Bien qu’il soit peut-être sur les cartes de score, le champion semble être le combattant le plus frais après 15 minutes très disputées.

Les rondes de championnat sont plus faciles à marquer et non en raison d’une déférence inhérente à Jones, le tenant du titre en titre. C’est au cours des deux dernières images que Jones est finalement en mesure de vaincre Reyes, ce qui a peut-être joué un rôle dans la décision des juges, même s’il n’a pas été en mesure d’initier une infraction significative hors des éliminations et Reyes s’est rétabli rapidement. Cependant, Reyes ne semble pas atterrir aussi régulièrement qu’il l’a fait au début du combat et Jones a des raisons de croire qu’il a remporté une autre victoire de décision.

Qu’ont dit les juges?

Chris Lee a marqué 48-47 Jones.

Marco Rosales a marqué 48-47 Jones.

Joe Soliz a marqué 49-46 Jones.

Les trois juges ont marqué le premier tour 10-9 pour Reyes et les deux derniers 10-9 pour Jones. Rosales et Soliz ont marqué le deuxième tour pour Jones, tandis que Lee et Soliz ont donné le troisième tour à Jones. Seulement 10-9 ont été utilisés pour marquer ce combat.

Le score de Soliz 49-46 vous saute immédiatement aux yeux car il semble voler face à ce qui a été un combat extraordinairement serré, bien qu’en toute honnêteté pour lui si l’on considère les tours deux et trois comme des balles, alors il peut simplement avoir fini sur le côté de la pièce qui allait contre la majorité vocale. Il est possible qu’il ait considéré le combat comme étant plus compétitif que ne le laisse penser son décompte final.

Que disent les chiffres?

(Statistiques par statistiques UFC)

Dans les frappes significatives (116-104) et les frappes totales (119-107), Reyes avait l’avantage statistique. Il a décroché des frappes plus importantes que Jones dans chacun des trois premiers tours: 23-17, 33-22, 26-19. Jones a remporté les deux derniers tours 20-13 et 26-21.

Jones était le combattant le plus précis à chaque tour, réussissant 62% de ses frappes significatives totales par rapport aux 44% de Reyes, un autre facteur qui a peut-être influencé les juges.

Reyes n’a pas été crédité d’un renversement au premier tour.

Jones a été crédité d’un retrait réussi aux tours quatre et cinq.

Qu’ont dit les médias?

(Données dérivées des décisions MMA et du verdict MMA)

Sur les 21 points de vente comptabilisés dans les décisions MMA, sept ont marqué le combat pour Jones, 14 pour Reyes.

Qu’ont dit les gens?

Selon les décisions du MMA, 71,6% des électeurs ont marqué le combat 48-47 pour Reyes, le résultat le plus élevé suivant étant 16,4% en faveur du score Jones 48-47.

En creusant un peu plus en utilisant Verdict MMA, une application qui permet un regard plus granulaire sur les scores, Jones est sorti en tête du Global Scorecard avec un score de 47,65-47,38.

Ces chiffres sont basés sur le total cumulé de chaque score soumis (les scores aléatoires comme les 10-7 injustifiés sont filtrés s’ils constituent moins d’un pour cent du total) dans chaque tour divisé par le nombre de scores soumis, c’est pourquoi le tour les scores et le score final incluent les décimales. En termes simples, les utilisateurs de Verdict MMA ont estimé que Reyes avait remporté les trois premières manches mais que Jones avait remporté les manches du championnat par une marge plus large.

Dans le sondage de MMA Fighting qui demandait seulement de choisir un gagnant, 58% des électeurs pensent que Reyes a vaincu Jones.

Et ils tiennent la distance!

Reyes semblait avoir l’avantage dès le début, mais Jones s’est montré en ronde de championnat. Quelqu’un pourrait avoir le cœur brisé à Houston ce soir

Qui a gagné? # UFC247

– MMAFighting.com (@MMAFighting) 9 février 2020

Comment l’ai-je marqué?

Il est important que je révèle que mes critères pour ce qui constitue un vol qualifié sont élevés, car je considère que le terme est largement surutilisé et souvent irrespectueux des efforts du combattant vainqueur. Je dois également ajouter qu’au cours de l’événement principal de samedi, je me suis retrouvé à travailler consciemment pour contrer le parti pris «le challenger fait mieux que prévu» afin de ne pas donner plus de crédit à Reyes que ne le lui dictait sa performance.

Cela dit, j’ai fini par donner à Reyes les trois premiers tours et j’ai supposé que Jones aurait besoin d’une arrivée au quatrième ou au cinquième tour pour conserver son titre, ce qui s’est avéré incorrect.

Pourtant, je suis réticent à appeler cela un vol, car le troisième tour avait l’impression que cela aurait pu se passer dans les deux sens, en particulier sans le bénéfice des statistiques en direct.

S’agit-il d’un vol?

Apparemment oui.

Mis à part ma propre opinion, les gens ont parlé et il y a un contingent important qui pense que nous aurions dû entendre «et nouveau» samedi soir. Tout aussi important, les chiffres renforcent cette vue.

Alors que certains peuvent prétendre que Jones devrait bénéficier de «l’avantage du champion» (vous ne devriez pas, ce n’est pas une chose réelle), le fait est que Reyes a remporté les trois premiers tours de manière convaincante dans le département des grèves, qui est censé être le premier critères considérés dans le cadre des règles unifiées. Si Jones avait réussi une tentative de soumission ou n’importe quel terrain au cours du concours, ce serait une autre histoire. En l’état, la frappe en position debout a été l’élément le plus important du combat et Reyes a eu l’avantage sur les pieds dans trois des cinq rounds.

Cela ne veut rien enlever à Jones qui a montré son menton durable et sa défense opportune pour éviter de devenir l’une des victimes de KO, et il a également surclassé Reyes lors des deux derniers tours. Mais Reyes a fait assez pour gagner.

Le verdict final

Vol.

Sondage

La victoire de Jon Jones contre Dominick Reyes à l’UFC 247 était-elle un vol?























55%

Oui

(66 voix)













45%

Non

(54 voix)















120 votes au total



Votez maintenant