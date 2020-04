Revue de vol rétro: Benson Henderson contre Gilbert Melendez à l’UFC sur FOX 7

Peu de choses exaspèrent les fans de MMA plus qu’un combat mal marqué, bien que le terme «vol» ait tendance à être jeté négligemment et soit souvent imprégné de parti pris. Avec Robbery Review, nous allons revenir sur des combats controversés et déterminer si les juges ont été critiqués à juste titre pour leur décision, ou si les experts doivent examiner leurs propres réactions instinctives.

Lorsque vous parcourez la distance aussi souvent que Benson Henderson, vous êtes tenu d’avoir votre juste part de décisions serrées. Pendant son règne en tant que champion des poids légers de l’UFC, «Smooth» a eu beaucoup, peut-être pas plus controversé que sa troisième et dernière défense du titre, qui a eu lieu contre le double champion des poids légers Strikeforce Gilbert Melendez.

Les deux ont disputé cinq manches dans l’événement principal de l’UFC sur FOX 7 à San Jose, en Californie, le 20 avril 2013, avec Henderson sortant victorieux. Sept ans plus tard, nous revenons sur cette décision et discutons si Melendez devrait avoir un titre UFC sur son manteau dans cette édition de Retro Robbery Review.

Quel a été le résultat officiel?

Benson Henderson bat. Gilbert Melendez via décision partagée.

Comment s’est passé le combat?

Melendez était déterminé à accélérer le rythme dans celui-ci, et ce qui est surprenant, c’est le temps qu’il a fallu à Henderson pour égaler ses niveaux d’énergie. Le champion en titre était aussi élastique et évasif que jamais, mais il semblait hésitant à s’ouvrir aux tours un et deux.

Au premier tour, Melendez a obtenu un certain temps de contrôle après un voyage qui venait d’attraper un coup de pied Henderson tout en lançant une main droite. Il a également fait un meilleur travail en frappant Henderson lorsqu’ils se séparent, et il a vraiment lâché ses mains avec environ une minute. Les coups de pied signature de Henderson ont été efficaces, mais la chasse à la tête de Melendez a raconté sa propre histoire.

Lors de l’émission, Joe Rogan a déclaré que le coin de Henderson avait déclaré au champion qu’il avait perdu le premier tour et qu’il avait répondu au deuxième. Il a accéléré et bien contré. Cependant, la boxe de Melendez était tranchante et il a trouvé une maison pour une boucle rapide à droite qu’il a lancée à plusieurs reprises. Il a fait un bon travail pour forcer Henderson à s’engager, mais il était difficile de dire combien de ses coups de poing ont atterri proprement.

Aux tours trois, quatre et cinq, le ton du combat a changé. L’activité de Henderson a encore augmenté. Les trois dernières images ont vu le champion attraper Melendez en déséquilibre avec des coups de pied qui l’ont envoyé trébucher sur le tapis. C’était un visuel fort qui aurait pu influencer les juges. En dehors de ces moments, Melendez semblait avoir plus de mal à entrer sans subir de dégâts; L’arme de choix d’Henderson était un coude pointu qui s’est avéré fiable. Il a terminé le troisième tour en première position après un autre coup de pied de jambe.

Rogan intervient à nouveau, affirmant que le cornerman de Melendez, Jake Shields, a déclaré au challenger qu’il avait remporté les trois premiers tours.

Les manches du championnat étaient extrêmement serrées. Les fameux «combats ponctuels» de Henderson étaient bien visibles, en contraste direct avec l’agression de fond de Melendez. Cela dit, les rafales occasionnelles de Melendez ont été contrées par Henderson se faufilant constamment dans les frappes au cours des 10 dernières minutes du combat. Les statistiques officieuses à l’écran ont montré que Henderson avait un gros avantage dans le total des frappes.

Melendez n’a rien laissé sur la table. Il a cherché des occasions de se précipiter au cours des deux dernières minutes, mais Henderson a continué à le nier soit en contrôlant la distance, soit en remplissant Melendez de compteurs courts et d’un travail de corps à corps rapide. La foule résolument pro-Melendez à San Jose s’est vu refuser la chance de vraiment rugir au fil du temps.

Ils ont hué vigoureusement quand Henderson a été annoncé comme le gagnant et a continué à le faire même s’il a proposé à sa petite amie après le combat. C’est froid.

Qu’ont dit les juges?

Michael Bell a marqué 48-47 Henderson.

Derek Cleary a marqué 48-47 Henderson.

Wade Vierra a marqué 48-47 Melendez.

C’était sauvage. La bonne nouvelle est que les trois juges se sont mis d’accord sur les tours un (10-9 Melendez) et trois (10-9 Henderson). Vous savez où en étaient leurs têtes avec le reste? Cue Zach Galifianakis math gif.

Au deuxième tour, Bell et Vierra ont donné à Henderson, tandis que Cleary a marqué pour Melendez.

Au quatrième tour, Bell et Cleary ont donné à Henderson, tandis que Vierra a marqué pour Melendez.

Au cinquième tour, Bell et Vierra ont donné à Melendez, tandis que Cleary a marqué pour Henderson.

Mal de tete.

Ajoutant à cet ensemble de scores bizarre, il serait plus tard révélé que Vierra était instructeur dans une filiale de Cesar Gracie Jiu-Jitsu. Melendez est une étudiante de longue date et représentante du gymnase de Gracie. Melendez et le directeur exécutif de la California State Athletic Commission, Andy Foster, ont ensuite minimisé toute possibilité d’irrégularité.

Que disent les chiffres?

(Statistiques par statistiques UFC)

Les chiffres officiels diffèrent grandement de ce qui a été montré sur l’émission, mais favorisent toujours le champion par une marge considérable.

Henderson avait un avantage à deux chiffres sur Melendez dans les frappes significatives (68-43) et totales (92-56). Cependant, s’il semblait que Melendez était le combattant le plus occupé, c’est parce qu’il l’était. Il a tenté 191 frappes importantes sur le 166 de Henderson.

Selon les chiffres, la chasse à la tête de Melendez n’était pas aussi efficace qu’elle le semblait à première vue, Henderson détenant un avantage de 20-16 dans cette catégorie. Henderson a remporté la bataille de grève du corps par une marge identique et a eu un énorme avantage dans les coups de pied de jambe, 28-11.

Statistiquement, Henderson a remporté la catégorie de grève significative à chaque tour, se retirant lors des trois derniers (15-7, 15-8 et 14-8).

Melendez a été crédité d’un retrait au premier tour, tandis que Henderson a obtenu une fiche de 0-4 dans ce département.

Qu’ont dit les médias?

(Données dérivées des décisions MMA)

Sur les 13 points de vente recensés par MMA Decisions, il était aussi proche que vous vous attendez avec sept marquant le combat pour Henderson et six pour Melendez.

En ce qui concerne les scores extrêmes, FightMetric.com (maintenant le site officiel des statistiques de l’UFC) a obtenu un score de 50-48 pour Henderson, tandis que Bloody Elbow l’a vu 49-46 pour Melendez.

Qu’ont dit les gens?

Et c’est là que réside la controverse.

Comme le dit le proverbe, le client a toujours raison, et dans ce cas, une majorité de fans pense que Melendez en a fait assez pour détrôner Henderson. Le principal score des fans sur les décisions MMA est de 48-47 Melendez (45,6%) avec 49-46 Melendez en troisième position (6,6%). C’est 52,2% qui l’ont vu pour Melendez.

En deuxième position, 48-47 Henderson a obtenu un respectable 28,2% des voix, avec 4,4% supplémentaires marquant 49-46 pour le champion. Pourtant, un peu moins d’un tiers des électeurs pensaient qu’Henderson méritait de sortir avec le titre ce soir-là.

Comment l’ai-je marqué?

Divulgation complète, je me souviens clairement d’avoir pensé que Melendez avait gagné et je suis allé dans mon examen avec cela à l’esprit. C’est pourquoi j’ai été tellement surpris de voir à quel point Melendez a eu du mal à monter une attaque efficace cohérente.

L’agression était là, tout comme les rafales occasionnelles. Mais avec l’avantage d’un visionnement plus clinique, je pouvais voir que Henderson donnait souvent aussi bien que lui (et les chiffres le confirmaient, apparemment). Pourtant, le premier tour était un Melendez clair à mes yeux, et je lui ai également donné un léger avantage au second.

Henderson a trouvé un autre équipement dans les tours trois et quatre, et je ne pouvais pas m’empêcher de penser à quel point cela semblait mauvais pour Melendez à chaque fois qu’il était mis sur ses fesses par l’un des coups de pied de jambe de Henderson, même si les dommages étaient plus superficiels qu’autre chose . Ce genre de chose est important pour les juges, et cela a également biaisé ma vision des choses. Je pensais qu’Henderson avait fait assez pour égaliser le score avant le cinquième tour.

Le dernier tour est un tirage au sort. Pourtant, les tentatives de Melendez pour attirer Henderson dans un échange de tirs ont suffi à me convaincre que mon évaluation initiale du concours était juste. Je l’ai marqué pour Melendez et lui ai donné le combat 48-47.

Un facteur important ici est de savoir combien vous marquez les coups de pied de jambe. Oui, Henderson a fait un travail fantastique pour attaquer les jambes de Melendez, mais cela semblait différent de Lyoto Machida contre Shogun Rua 1 (précédemment examiné, au cas où vous l’auriez manqué), où il était clair que les coups de pied de Rua avaient un effet débilitant sur Machida. Vous n’avez jamais eu l’impression que Melendez ralentissait ici, alors même que ses genoux, ses mollets et ses cuisses s’assombrissaient. Ajoutez les coups de poing swing de Melendez qui plaisent à la foule, et mon instinct me dit que Melendez aurait dû gagner.

S’agit-il d’un vol?

C’est peut-être le meilleur exemple du style de “combat ponctuel” de Henderson, une approche qui a conduit à beaucoup de succès et beaucoup d’appels serrés dans sa carrière. À aucun moment dans ce combat, Melendez n’était en danger de s’achever, et pourtant il y avait aussi quelque chose de si impressionnant dans Henderson pour calmer l’attaque de «El Nino».

Les tactiques de Henderson ne sont vraiment pas pour tout le monde, ce qui peut expliquer le tollé sur cette décision et plusieurs autres qui ont suivi Henderson. Mais faire un cas hermétique pour Melendez est difficile, surtout quand vous regardez les chiffres frappants – qui favorisaient tous Henderson – et comment le concours était si ouvert à l’interprétation que les juges étaient de trois avis différents sur l’appel. Autour de ces pièces, rien de moins qu’un étui étanche à l’air est nécessaire pour que nous éclations le timbre ROBBERY.

Le verdict final

Pas un vol.

