Revue de vol rétro: Joseph Benavidez contre Henry Cejudo à la finale du TUF 24

Ce samedi, Joseph Benavidez combat Deiveson Figueiredo pour un titre de poids mouche vacant dans l’événement principal de l’UFC Norfolk et une victoire couronnerait une poursuite de 14 ans en championnat du monde pour Benavidez. Mais n’oublions pas, il détient déjà un hochement de tête sur le champion de l’UFC Henry Cejudo quand ils se sont battus le 3 décembre 2016. Par la suite, Cejudo a qualifié le résultat de «vol complet», tandis que Benavidez a rejeté la plainte de Cejudo comme lui «jouant le victime.”

Dans la revue Retro Robbery de cette semaine, nous déterminons quel combattant a raison.

Quel a été le résultat officiel?

Joseph Benavidez bat. Henry Cejudo via décision partagée.

Comment s’est passé le combat?

Ce ne sont que 15 minutes d’échanges entrants et sortants, donc tôt vous savez que ça va être difficile de marquer.

Les deux combattants utilisent les coups de pied tôt pour établir la distance, Cejudo faisant descendre Benavidez. Il marque un renversement précoce avec une rafale, mais Benavidez récupère instantanément. Le plan de match de Benavidez consiste à contrer et il se porte bien même s’il ne tient pas Cejudo à l’écart. Le malheur frappe Cejudo alors que son renversement est essentiellement anéanti par une déduction de points après qu’il ait touché une paire de coups bas accidentels. Cejudo obtient également un voyage dans la manche, le seul retrait réussi du combat.

Au début du deuxième tour, Benavidez glisse et mange immédiatement deux droits durs. Le mouvement de Benavidez pose des problèmes à Cejudo, mais aussi occasionnellement à des séquences comme celle-là. Cela dit, Benavidez est si cohérent avec son volume, il ressemble juste au combattant le plus actif, et il a également Cejudo se balançant visiblement sauvage et manquant. Cejudo a beaucoup de succès pour le corps et, pour la plupart, il correspond au rythme de Benavidez, malgré les commentaires spéculant que Benavidez pourrait travailler pour fatiguer Cejudo.

Avant le troisième, l’équipe de Cejudo lui dit de s’en tenir au travail du corps et bien sûr, il continue de mettre l’accent sur la frappe de cette zone. Benavidez est cependant là avec lui, contrant avec ses propres coups de corps. Si quoi que ce soit, Benavidez a accéléré le mouvement latéral dans le tour final, ce qui peut imaginer laisser une impression sur les juges car il lance et atterrit également. La question est de savoir si Cejudo atterrit les coups les plus durs. Il n’y a pas de répit dans les dernières secondes, les deux savent qu’ils doivent leur donner tout ce qu’ils ont. Et les deux croient qu’ils l’ont fait.

Qu’ont dit les juges?

Derek Cleary a marqué 29-27 Benavidez.

Marcos Rosales a marqué 29-27 Cejudo.

Glenn Trowbridge a marqué 30-26 Benavidez.

C’est certainement l’un des ensembles de scores les plus étranges que vous trouverez dans l’UFC.

Gardez à l’esprit que les mathématiques sont un peu drôles car Cejudo a été pénalisé pour des grèves à l’aine au premier tour. Même alors, chaque fois que vous voyez deux juges donner les trois rounds à un combattant et un juge faire le contraire, cela va soulever des sourcils.

Si nous voulons faire une piqûre, Trowbridge donnant à Benavidez le premier tour est particulier. Peut-être ressentait-il le rétablissement presque instantané de Benavidez et le reste de son travail au cours de la période était-il suffisant pour écarter le renversement de Cejudo?

Que disent les chiffres?

La semaine dernière, j’ai écrit que Paul Felder contre Edson Barboza 2 était aussi proche qu’un combat pourrait aller, statistiquement.

J’avais tort. C’est aussi proche qu’un combat peut aller.

Presque chaque grève a été considérée comme significative et selon les chiffres, Benavidez a déclenché exactement une grève de plus que Cejudo (69-68). Benavidez menait 22-21 au premier tour, 22-21 à nouveau au deuxième tour, puis Cejudo remportait le tour final 26-25. En dehors du renversement de Cejudo au premier tour, ces données brutes ne sont pas particulièrement utiles pour le cas des deux hommes.

En creusant plus profondément, nous pouvons voir que Benavidez avait l’avantage total dans les frappes à la tête 39-29, tandis que Cejudo a remporté la bataille corporelle 29-19. Il n’y a rien dans les critères de notation qui stipule que les juges devraient accorder plus d’importance aux frappes à la tête qu’aux frappes corporelles, mais on peut se demander si le travail de Benavidez a influencé la décision.

Qu’ont dit les médias?

Sur les 19 points de vente comptabilisés dans les décisions du MMA, cinq ont marqué le combat pour Benavidez, cinq pour Cejudo et neuf l’ont appelé nul.

Les cartes 28-28 sont probablement le résultat du score du premier tour pour Benavidez (10-8 avec la déduction) et les deux autres 10-9 pour Cejudo.

Qu’ont dit les gens?

Selon les décisions du MMA, 42,9% des électeurs ont vu ce concours comme un tirage au sort 28-28. Les résultats les plus élevés suivants ont été de 27,2% en faveur de Cejudo (29-27), puis de 20,6% en faveur de Benavidez (29-27).

La notation sur l’application Verdict MMA raconte une histoire similaire. Ce système – qui prend le total cumulé de chaque score soumis (filtrage des entrées aberrantes comme les 10-7 aléatoires si elles représentent moins d’un pour cent du total) à chaque tour divisé par le nombre de scores soumis – penche en faveur de Benavidez, mais de moins d’un demi-point.

Ce fil présente l’histoire de Henry Cejudo de marquer sur Verdict.

Nous commençons par la lutte de Cejudo contre Joseph Benavidez. Le 1er tour avait une différence de 0,01 seulement. pic.twitter.com/ug5mHU6LN2

– Verdict (@VerdictMMA) 21 janvier 2019

Le score du premier tour semble indiquer que la majorité des utilisateurs ont pris en compte la déduction d’un point et ont marqué le tour pour Cejudo. Cependant, ils pensaient également davantage à la performance de Benavidez au fur et à mesure du combat.

Comment l’ai-je marqué?

Je me souviens clairement d’avoir penché vers Benavidez lorsque j’ai regardé ce combat pour la première fois il y a trois ans. Après examen, je peux voir pourquoi Cejudo et ses fans étaient contrariés.

Comme toutes les frappes importantes ne sont pas créées égales, il semble que Cejudo ait réussi les coups les plus durs tout au long du combat. C’est là que les juges de la cage ont un avantage car de près ils devraient avoir une meilleure compréhension de ce que les frappes font de dégâts et de celles qui regardent les coups. D’un autre côté, chaque juge individuel n’a pas les mêmes angles clairs accordés aux téléspectateurs à la maison (ni l’avantage du recul, comme dans mon cas).

J’irais toujours avec Benavidez sur la base de sa capacité à enchaîner des combinaisons et ses compteurs intelligents, ce qui a beaucoup fait croire aux téléspectateurs comme moi qu’il était l’attaquant le plus précis (en réalité, Cejudo avait le pourcentage le plus élevé de frappes significatives totales) débarqué, 34% à 29%).

Si vous voulez un exemple de la façon dont la notation subjective peut être, Benavidez-Cejudo est un bon.

S’agit-il d’un vol?

Sur la base des scores et des statistiques des médias, comment cela peut-il être?

On ne peut pas en dire assez, la différence statistique dans les grèves importantes en était une. Un! Où commence-t-on même à différencier ces deux performances? Même si vous accordez automatiquement Cejudo au premier tour en raison du renversement, sa pénalité embrouille les eaux et deux des juges ont quand même marqué les tours deux et trois pour Benavidez, cela ne ferait que changer la marge de victoire. Ce n’est vraiment que le score de 10-8 de Trowbridge que Cejudo devrait à juste titre être irrité.

Il y a tellement d’échanges dans ce combat où il est impossible de dire qui a vraiment eu raison d’eux. Quand il semblait que Benavidez avait compris Cejudo, Cejudo répondrait avec une main droite qui soutenait Benavidez; quand Cejudo était à portée pour un coup de poing puissant, il mangeait un combo en trois pièces en retour. Aucun des deux combattants n’a pris les devants pendant une période de temps significative.

Désolé supporters de «Triple C», cette prochaine partie pourrait vous faire grincer des dents.

Le verdict final

Pas un vol.

