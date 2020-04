Revue de vol rétro: Khabib Nurmagomedov contre Gleison Tibau de l’UFC 148

Peu de choses exaspèrent les fans de MMA plus qu’un combat mal marqué, bien que le terme «vol» ait tendance à être jeté négligemment et soit souvent imprégné de parti pris. Avec Robbery Review, nous allons revenir sur les combats controversés et déterminer si les juges ont été critiqués à juste titre pour leur décision ou si les experts doivent examiner leurs propres réactions instinctives.

Pendant un bref instant fugace, il semblait que les fans pourraient enfin voir Khabib Nurmagomedov faire face au plus grand défi de son record de 28-0, Tony Ferguson. L’UFC 249 a vu Nurmagomedov et Ferguson – un poids tout aussi indomptable sur sa propre séquence impressionnante de victoires de 12 combats – une fois de plus réservé pour se battre en duel avant qu’une série d’événements liés à la pandémie de coronavirus n’entraîne l’annulation du combat pour la cinquième fois et la carte elle-même finalement repoussé indéfiniment.

Mais le statut invaincu de Nurmagomedov était-il vraiment en jeu? À plus d’une occasion, les fans ont évoqué la rencontre de Nurmagomedov le 7 juillet 2012 avec Gleison Tibau comme le point où «The Eagle» aurait dû légitimement subir sa première défaite. Tibau a mentionné qu’il sentait qu’il contrôlait Nurmagomedov dans leur combat, tandis que Ferguson a également déclaré qu’il pensait que Tibau était le meilleur homme de l’UFC 148.

Dans la revue Retro Robbery de cette semaine, nous allons voir à quel point Tibau était proche d’être le 1 en 27-1.

Quel a été le résultat officiel?

Khabib Nurmagomedov bat. Gleison Tibau par décision unanime.

Comment s’est passé le combat?

Il convient de noter que ce n’était que la deuxième apparition de Nurmagomedov à l’UFC, tandis que Tibau se dirigeait vers l’octogone pour la 16e fois. Cela va vous montrer à quel point les entremetteurs étaient à l’époque de Nurmagomedov, alors âgé de 23 ans (son record général était de 17-0).

La première chose qui vous saute aux yeux en regardant celui-ci est que oui, Tibau a bloqué chaque tentative de retrait de Nurmagomedov. À un moment donné au troisième tour, un graphique à l’écran a montré que Tibau était 11/11 sur le rembourrage de Nurmagomedov. Croyez-le ou non, il s’agissait en fait du premier des deux combats consécutifs dans lesquels Nurmagomedov ne marquerait pas de mise au sol, bien que ce soit uniquement parce que Nurmagomedov a éliminé Thiago Tavares en moins de deux minutes lors de sa prochaine sortie.

Nurmagomedov est celui qui pousse le rythme et contrôle où ce combat va pour la plupart. Il est en fait choquant de voir à quel point il est sauvage dans certains de ces échanges avec Tibau, une aile droite, son arme de choix pour la plupart. Du côté de Tibau, il passe une grande partie du combat à chercher à contrer et à étouffer les tirs de Nurmagomedov. Il réussit mieux dans ce dernier que dans le premier.

À un niveau superficiel, les réactions de Tibau à se faire frapper sont beaucoup moins dramatiques que Nurmagomedov. Il a une coupure autour de l’œil droit, preuve de l’efficacité de la frappe de Nurmagomedov, mais Tibau a également des moments aux deuxième et troisième tours où il semble attraper Nurmagomedov avec des coups qui ont blessé le futur champion léger. Cependant, il n’y a pas de renversement de chaque côté, donc les réactions de Nurmagomedov pourraient simplement être le résultat d’un déséquilibre ou d’une maladresse dans sa défense.

Tibau a également initié la lutte, marquant ce qui semblait être quelques démontages bien que le premier ait conduit à un moment de contrôle si bref qu’il n’est pas clair si les juges l’ont reconnu. En étroite, Tibau a tiré des genoux sur le corps, tandis que Nurmagomedov était actif sur les pauses, lançant régulièrement des coups de poing à la tête avant de se réinitialiser.

Dans le tour final, c’était Nurmagomedov avec le réservoir de gaz le plus profond et tandis que Tibau s’en tenait à son plan de match contre-lourd, il ne semble pas qu’il en ait fait assez pour mettre un tampon sur une victoire possible. Comme nous le découvririons par la suite, Tibau était encore plus bas sur les tableaux de bord que ne le pensait son équipe.

Qu’ont dit les juges?

Les trois juges, Jeff Collins, Mark Smith et Glenn Trowbridge l’ont marqué 30-27 Nurmagomedov.

Que disent les chiffres?

(Statistiques par statistiques UFC)

Il est fascinant de regarder les statistiques de ce combat car même en le regardant de nouveau avec l’avantage de pouvoir mettre en pause et revoir chaque échange, il est toujours difficile de dire quels coups ont été marqués comme ayant atterri.

Selon les chiffres, pas tant que ça!

Tibau a remporté l’importante bataille de grève par une étroite marge de 28-25. Il avait également l’avantage dans le total des frappes, 46-33.

Faire un tour par tour n’est pas particulièrement utile pour séparer ces deux-là, car un tour était à égalité dans les frappes importantes et Tibau avait l’avantage sur les tours un et trois. Combien d’un bord? 10 frappes à huit au premier tour et neuf frappes à huit au troisième tour (pour ce que ça vaut, Nurmagomedov avait l’avantage au total des frappes au deuxième tour 14-12). Aucun des deux hommes n’a été crédité de plus de 10 frappes importantes dans un round. Oy.

En ce qui concerne les retraits, Nurmagomedov était officiellement 0-13, tandis que Tibau a été crédité d’un retrait, qui a eu lieu au troisième tour.

Tibau a remporté la bataille contre la tête 15-13 et la bataille contre le corps 13-7. Nurmagomedov a réussi un blanchissage lors des frappes aux jambes, 5-0.

Qu’ont dit les médias?

Seuls sept points de vente sont inscrits sur les décisions du MMA et la majorité l’a marqué en faveur de Tibau. Cinq membres des médias sont allés 30-27 Tibau, les deux autres 30-28 Tibau et 29-28 Nurmagomedov.

Qu’ont dit les gens?

(Données dérivées des décisions MMA)

Selon les décisions du MMA, cela est aussi déroutant que possible. Les deux premiers résultats sont à égalité à 36,1% et ils sont de vues opposées polaires, 30-27 Tibau et 30-27 Nurmagomedov.

Aller aux troisième, quatrième et cinquième places n’aide pas beaucoup, car les 11,8% qui l’ont marqué 29-28 Tibau sont presque égalés par les 11,6% qui ont déclaré 29-28 ou 30-28 Nurmagomedov.

Merci beaucoup, les gens.

Comment l’ai-je marqué?

Je jure de regarder ce combat que Nurmagomedov lançait et atterrissait davantage. Voir les statistiques officielles m’a jeté un coup d’œil.

Ne pas trop insister sur les chiffres, mais l’agression de Nurmagomedov m’a définitivement convaincu qu’il jetait plus alors qu’en réalité le nombre total de tentatives de grève n’était que de 112 à 110 en sa faveur. Il a neutralisé une grande partie de l’attaque de Tibau en le pressant contre la cage (une stratégie que nous avons vu des lutteurs utiliser pour gagner de nombreuses décisions), mais il n’était clairement pas en train de se faufiler autant d’attaques propres hors des séparations que je le pensais. À tout le moins, je n’ai peut-être pas attribué à Tibau le mérite de certains des contre-coups courts qu’il utilisait pour soutenir Nurmagomedov.

Ce que j’essaie de dire, c’est que j’ai marqué ce 30-27 pour Nurmagomedov et je ne me sens pas très bien.

S’agit-il d’un vol?

Un aspect de l’examen des combats que je n’ai pas évoqués est l’effet des commentaires, mais c’est un facteur important pour comprendre comment les fans voient les combats dans le moment et dans le passé. Joe Rogan était en couleur pour celui-ci et il était à bord du train Tibau, ce qui, j’imagine, est l’une des raisons pour lesquelles ce verdict a été considéré comme controversé. Lui et Mike Goldberg sont tous deux stupéfaits quand il a annoncé que Nurmagomedov a balayé les tableaux de bord.

Jusqu’à ce que la décision soit lue, Rogan vendait le récit de Nurmagomedov comme un ardent fougueux qui était assurément menacé de perte. Rogan a été séduit par la défense contre le retrait de Tibau, qui était superbe, et il a semblé ignorer la plupart des frappes réussies de Nurmagomedov. Il est facile de voir comment le commentaire pourrait influencer un spectateur pour aller 30-27 pour Tibau.

Les calculs confirment l’évaluation de Rogan dans une certaine mesure, mais je pense toujours que Nurmagomedov mérite beaucoup de crédit pour sa pression constante et le fait que, le cas échéant, la frappe était une impasse virtuelle. C’était un combat serré, serré, et par cette mesure, cela ne peut pas être considéré comme un vol.

Le verdict final

Pas un vol. Mais le marquer pour Tibau n’en aurait certainement pas été un non plus.

Sondage

La victoire de Khabib Nurmagomedov sur Gleison Tibau était-elle un vol?























53%

Oui

(17 votes)













46%

Non

(15 votes)















32 votes au total



Votez maintenant