Revue de vol rétro: Paul Felder contre Edson Barboza 2 à l’UFC 242

Peu de choses exaspèrent les fans de MMA plus qu’un combat mal marqué, bien que le terme «vol» ait tendance à être jeté négligemment et soit souvent imprégné de parti pris. Avec Robbery Review, nous allons revenir sur des combats controversés et déterminer si les juges ont été critiqués à juste titre pour leur décision ou si les experts doivent examiner leurs propres réactions instinctives.

Avec l’événement UFC de ce week-end sans controverse, nous attendons ce samedi où Paul Felder rencontrera Dan Hooker dans l’événement principal léger de l’UFC Auckland. Après une séquence de cinq victoires consécutives à 155 livres (Felder a perdu une fois au cours de cette séquence lorsqu’il est intervenu à court préavis pour combattre Mike Perry dans un combat de poids welter), Felder semble prêt à remporter un coup de titre. Cependant, sa plus récente victoire a été un signe de tête partagé sur Edson Barboza à l’UFC 242 à Abu Dhabi en septembre dernier et il y avait place à interprétation après la lecture des scores.

Alors, donnons-lui un aperçu approprié dans cette revue de vol rétro.

Quel a été le résultat officiel?

Paul Felder bat. Edson Barboza par décision partagée (29-28, 27-30, 30-27)

Comment s’est passé le combat?

Comme dans la plupart de ses combats, Barboza est l’homme le plus rapide à sortir de la porte. Presque chaque coup de pied de jambe qu’il lance atterrit (un thème récurrent dans celui-ci) et il ne semble pas du tout pressé même lorsque Felder initie la plupart de l’offensive. Nettoyez les compteurs de Barboza, y compris celui qui attrape Felder alors qu’il entre en jeu.

Les deux combattants ont un grand succès dans le corps (encore une fois, cela est vrai tout au long du combat) et la pression de Felder commence à donner des résultats car il y a un gonflement au-dessus de l’œil droit de Barboza tôt. Barboza ne le laisse pas le distraire et il déchire Felder d’un coup de pied au corps. Plus tard, nous voyons du sang sur l’œil de Felder, apparemment à partir d’un coup de tête, et il signale sagement aux juges que la coupure sur sa racine des cheveux n’est pas venue d’une grève de notation. Pourtant, Barboza semble être en tête après avoir régulièrement battu Felder au coup de poing au cours des cinq premières minutes.

Le deuxième tour est incroyablement proche car les deux hommes continuent de se punir mutuellement. Felder a un meilleur moment pour atterrir à la tête, mais Barboza semble toujours éviter la fin des combinaisons de Felder. Environ une minute plus tard, Barboza surprend Felder avec un démontage réussi en double jambe et nous avons un tournant majeur; cependant, c’est en faveur de Felder, pas de Barboza. Felder tranche Barboza avec les coudes du bas et lève même un brassard bien défendu. L’échange au sol doit être marqué en faveur de Felder ici. De retour sur les pieds, le contre-jeu de Barboza reste fort, mais Felder atterrit plus qu’il ne l’a fait lors du premier.

Note intéressante: Entre les rounds, le corner de Barboza lui indique qu’il est en avance 2-0.

Est-ce que cela conduit Barboza à retirer son pied du gaz?

Une chose est sûre, Felder se bat comme il est derrière, s’avançant le plus possible. Il atterrit une main droite propre tout près, mais Barboza ne montre aucun signe de blessure. Le coup de Felder est au point au troisième tour. Barboza atterrit plus tard un coup de poing tournant sur le menton de Felder. Ça tient. Le volume de Felder accumule des points, le problème est que Barboza répond avec des coups plus visiblement puissants.

Un grand combat et le résultat est tout sauf évident au fur et à mesure des tableaux de bord.

Qu’ont dit les juges?

Howie Booth a marqué 30-27 Barboza.

David Lethaby a marqué 29-28 Felder.

Maria Makhmutova a marqué 30-27 Felder.

Ces tableaux de bord étaient autre chose.

Alors que le combat était serré, vous pouvez comprendre la frustration de Barboza étant donné que, d’une manière ou d’une autre, un juge a vu le combat se dérouler entièrement dans son sens et un autre ne lui a même pas donné un seul tour. Quant à Lethaby, il a donné à Barboza le premier tour et a marqué les deux derniers pour Felder.

En spéculant sur ce que les juges ont pu voir, Booth semblait favoriser la précision de Barboza et l’impact de ses compteurs ainsi que le retrait qu’il a marqué au deuxième tour, même si cela a conduit à une infraction plus importante pour Felder que Barboza. Makhmutova a probablement été conquis par le volume et l’agressivité de Felder alors qu’il marchait vers l’avant pendant presque tout le combat et a lancé de nombreuses combinaisons.

Que disent les chiffres?

(Statistiques par statistiques UFC)

Dans les frappes totales, celle-ci était aussi proche que possible. Le décompte final était de 77 à 75 en faveur de Barboza, Barboza détenant un avantage de 60-56 dans les frappes importantes. Brisant le décompte des frappes significatives par tours, Barboza a remporté le premier par 11 (24-13) et le deuxième par un (21-20), tandis que Felder a remporté le troisième par huit (23-15).

Felder était beaucoup plus actif au troisième tour, lançant 57 frappes (dont 52 à la tête) sur les 26 de Barboza.

Barboza a eu le seul retrait du combat au deuxième tour. Sa tentative de retrait tardif à la fin du troisième tour n’a pas été considérée comme réussie.

Qu’ont dit les médias?

(Données dérivées des décisions MMA et du verdict MMA)

Sur les 16 points de vente comptabilisés dans les décisions MMA, trois ont marqué le combat pour Felder, 13 pour Barboza.

Qu’ont dit les gens?

Selon les décisions du MMA, 60,8% des électeurs ont marqué le combat 29-28 pour Barboza, le résultat le plus élevé suivant étant 27,7% en faveur du score Felder 29-28.

Verdict Le système de notation de MMA, qui prend le total cumulé de chaque score soumis (filtrage des scores aberrants comme les 10-7 aléatoires s’ils représentent moins d’un pour cent du total) à chaque tour divisé par le nombre de scores soumis, a permis à Barboza de gagner par une marge étroite de 28,61 à 28,45.

Alors que les utilisateurs estimaient que Felder avait devancé les tours deux et trois, la plus grande marge de victoire de Barboza au premier tour lui avait valu un score de verdict total plus élevé.

Comment l’ai-je marqué?

Je deviens voyou.

En ce qui concerne Booth, Lethaby et Makhmutova, je ne pense pas qu’un d’eux ait marqué correctement les trois rounds. J’ai vu Barboza avoir le bord de frappe clair au premier tour (10-9 Barboza), Felder faisant la plupart des dégâts de la position basse au deuxième tour (10-9 Felder), et Barboza atterrissant les coups les plus nets au troisième tour (10-9 ) malgré la perte de la bataille statistique. Sur ce dernier point, ce que je veux dire, c’est que les compteurs nets de Barboza se sont inscrits comme plus importants dans mon esprit que les coups de Felder. Combat incroyablement serré pour appeler cependant.

S’agit-il d’un vol?

Non.

D’une manière étrange, le trio de tableaux de bord extrêmement divergents reflète avec précision à quel point ce combat était difficile à juger. Même si vous ne donnez pas de points à Felder pour l’avancement (ce que vous ne devriez pas faire), il se tenait dans la poche avec Barboza et a surtout frappé la tête (il a tenté près de deux fois plus de coups que Barboza pendant le combat, 137-74 ), qui est un moyen éprouvé et véritable d’influencer positivement la notation.

Barboza a été coupé au deuxième tour, mais il a peut-être été récompensé pour le démontage et, aux pieds, il a continué à donner des problèmes à Felder. Son coin lui a rendu un mauvais service en lui disant qu’il était sur les tableaux de bord avant le dernier tour car leur stratégie a permis à Felder de ressembler au combattant le plus frais et le plus actif.

Lorsque Barboza a un grief légitime, Makhmutova marque le combat 30-27 pour Felder.

Ni les statistiques, l’opinion publique, ni ma propre évaluation n’ont trouvé de justification solide pour donner à Felder le premier tour. Donc, si vous voulez dire qu’un juge a volé Barboza, c’est juste, mais il y a suffisamment de preuves tangibles pour Makhmutova pour défendre ses scores pour les tours deux et trois, ce qui changerait son score à un 29-28 plus raisonnable. Encore une perte de décision partagée pour Barboza.

Le verdict final

Pas un vol.

