“Reyes est le plus dangereux pour Jones, il sera un meurtrier”

Jsur Jones entrera en favori ce samedi contre Dominick Reyes quand les deux s’affrontent pour le Championnat du monde de poids semi-complet UFC 247. Le propriétaire du titre inscrit toujours ses combats comme favori. Mais cela ne garantit rien, même s’il est vrai que la plupart pensent que ce sera lui qui triomphera.

Mais Joe Rogan veut briser une lance en faveur du challenger Au championnat.

“Reyes est le plus dangereux pour Jones”

C’est pourquoi le commentateur a fait cette déclaration dans son podcast:

«Je pense que Dominick Reyes est le combattant le plus dangereux que Jon Jones ait affronté depuis Daniel Cormier. Je pense que Dominick Reyes présente un nouveau défi. Tant pour son physique que pour son invaincu et pour la grande confiance qu’il a. Et cette confiance l’a amené à finir avec des gars comme Chris Weidman ou Ovince St-Preux. Il a beaucoup confiance en son pouvoir. Et il peut assommer n’importe qui avec un coup de poing.

«Je pense que c’est un pelae dangereux pour Jon Jones. Mais je pense aussi qu’il le sait et qu’il est champion. C’est un vrai champion, le meilleur champion que la division ait jamais connu. Je pense que cela sera à la hauteur des circonstances. Je pense que nous allons voir le meilleur Jon Jones. Je pense qu’il a besoin d’une vraie menace à 100% et je ne sais pas si Thiago Santos l’était.

«Jon Jones a besoin de quelqu’un comme Dominick Reyes pour lui faire peur afin que nous puissions voir le Jon Jones qui a battu Daniel Cormier dans son deuxième combat ou qui a écrasé Alexander Gustafsson. C’est le vrai Jon Jones. Je pense que nous allons voir un tueur Jon Jones ce week-end. »