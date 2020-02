Reyes veut un match revanche après la défaite controversée de Jones à l’UFC 247

L’UFC 247 a été une nuit pleine de controverses, et peut-être que si ce n’était pas le cas, nous ne regarderions pas les résultats de l’événement principal avec un tel dédain.

Après cinq rounds de combats entre le champion des poids lourds légers Jon Jones et le challenger Dominick Reyes, les juges ont marqué le combat pour Jones (regardez les faits saillants ici). Cela a déclenché beaucoup de fans qui ont fait de Reyes le vainqueur clair des rounds un à trois. Vous pouvez compter Reyes parmi ce camp qui sentait qu’il avait la vis là-bas, donnant la performance de sa vie seulement pour qu’elle ne soit pas reconnue sur les tableaux de bord.

«Homme», a répété Reyes lors de la conférence de presse d’après-combat. “Homme!”

“Je ne me sens pas respecté”, a-t-il poursuivi. «L’un des juges l’a eu 49-46. Genre, qui es-tu? Je voudrais peut-être vous parler. Mais à part ça, je sais que j’ai gagné ce combat. J’étais dans ce combat. Je n’ai pas besoin de regarder la rediffusion. J’étais là. J’ai fait ressembler Jon Jones à un homme. Je lui ai apporté le combat. Et l’homme. Homme!”

Au moins, il y avait une doublure argentée.

“Pour moi, c’est une énorme validation”, a déclaré Reyes. «C’est la première fois de ma carrière que je fais cinq tours complets… contre Jon Jones, qui est sans doute le meilleur de tous les temps. Et je l’ai mis sur lui. Je le lui ai apporté. Homme. J’ai l’impression d’être le champion du peuple. ”

Quant à savoir comment il pensait que le score aurait dû être?

“3-2 ou 4-1”, a-t-il dit, et nous supposons qu’il signifie pour lui et non pour Jones, c’est ainsi que cela a été marqué. “Je le crois vraiment, je ne dis pas simplement cela. Regardez les chiffres. Regardez comment le combat s’est déroulé. Ces retraits, comment pouvez-vous même les marquer comme un retrait. Il a brûlé plus d’énergie en essayant de m’abattre. Et je viens de remonter comme si de rien n’était. Et puis je lui ai donné un coup de coude pendant la pause. C’est comme si … tu vas me faire comme ça? ”

«Mais c’est ce que c’est. Tout ce que je sais, c’est … je suis la vérité, et les gens l’ont vu ce soir. Beaucoup de gens de haut en bas de cette organisation m’ont dit que j’avais gagné. Et je suis tellement fier. Fier de représenter mes amis, ma famille, ma culture. Tous ceux qui croient en moi, j’ai secoué le monde même si je n’ai pas gagné aux yeux du juge. “

Après ce que de nombreux fans considèrent comme une mauvaise décision, une revanche immédiate (peut-être en dehors du Texas) a été un sujet de conversation brûlant. Sans surprise, Reyes s’y intéresse.

“Je voudrais vraiment un match revanche”, a-t-il déclaré. «Je veux dire, j’ai gagné. Et c’était très controversé. Ce n’était pas comme s’il m’avait fait sauter hors de l’eau et j’étais recroquevillé dans le coin, assis sur mes fesses, “Ne me fais pas de mal.” Non, je le lui apportais. Mais je vais rentrer chez moi, me reposer, partir en vacances. Asseyez-vous et parlez avec Dana et imaginez mon avenir. Quoi qu’il en soit, j’ai montré qui je suis et beaucoup de gens peuvent le respecter. »

Avec Dana White d’accord avec un score de Reyes 3-2 dans le combat, il peut juste obtenir ce match revanche. Et de retour à Las Vegas, où Jon Jones n’a peut-être pas assez de champion pour tenir sa ceinture.