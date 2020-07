Ric Flair a été déçu par la gestion de Roman Reigns par la WWE après son combat contre Undertaker

Le combattant légendaire Ric Flair a partagé un peu de sa sagesse commerciale avec Metro et a discuté de la manière dont la WWE a dû gérer Roman Regins après avoir battu l’Undertaker à WresttleMania 33.

Roman est venu à RAW en tant que lutteur le plus détesté de la WWE, après avoir brisé la plus grande légende de l’entreprise. Reigns a été hué pendant 17 minutes sans arrêt, puis a simplement dit « C’est ma cour maintenant », ce qui a fait éclater tout le monde.

Ric Flair pense que la WWE a mal géré Roman Reigns

Ric Flair pense que la WWE n’a pas profité de l’occasion pour capitaliser sur l’énorme haine de Roman, car un changement radicalement grossier avait été une bonne idée ou même un Romain avec plus d’attitude, cessant d’être le pur babyface que la société l’a forcé à être.

Même Ric prétend que s’il avait été dans la position de Roman, il aurait fait durer la haine pour toujours.

En plus de tout ce que Ric a admis, la lutte entre Undertaker et Roman Reigns était grande et ne devrait pas être déterminée ou qualifiée uniquement par un coup manqué, mais par tout ce qui s’y passait.

« Quand Undertaker a pris ses affaires, il les a mises au milieu du ring et est parti, le lendemain à RAW, Roman ne pouvait pas parler et je me suis dit » Mec, j’ai fait beaucoup de choses dans ma vie mais s’ils m’avaient donné cette opportunité, j’aurais duré pour toujours. » Je ne savais pas ce qui s’était passé, mais c’était la meilleure opportunité dans l’histoire de l’entreprise. Il a battu ce courrión avec Brock en termes d’émotions ”

L’Undertaker a exprimé dans le documentaire « Last Ride » qu’il n’aimait pas ce combat et a même dû passer par un processus de rachat après l’avoir regardé. Pour sa part, Reigns affirme que ce sera toujours le combat le plus important de sa carrière.

