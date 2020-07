Ric Flair parle du botch Wrestlemania 33 entre Roman Reigns et The Undertaker

Le Nature Boy Ric Flair a eu une carrière très complète à la WWE, y compris sa retraite à Wrestlemania. Il a même parlé de The Undertaker qui a dû faire la même chose qui a laissé un problème l’affecter.

Dans une interview avec Metro, il a parlé de la lutte à Wrestlemania 33 entre l’homme mort et le chien plus âgé, il a mentionné qu’ils avaient raconté leur histoire dans le ring, mais tout s’est terminé lorsque The Undertaker a laissé son imperméable, son chapeau et ses gants au milieu du ring avant de partir. du Camping World Stadium.

Il a même mentionné que dans le RAW suivant, la réaction était incroyable puisque Reigns avait été opposé son veto au bâtiment par les fans, après avoir vaincu le mort, quelque chose que Flair se demande aujourd’hui comment cela s’est produit.

Il a également parlé du fait que Roman n’était pas en mesure de parler dans le RAW suivant après cette réunion. A mentionné que la rencontre entre Brock et Taker était pâle avant le duel de Wrestlemania 33, car c’était la marque la plus chaude de l’histoire de la WWE.

Ric Flair n’a pas accordé d’importance à l’erreur de Taker et Roman

Au combat, Roman a échoué l’inversion de la pierre tombale et a dû y remédier avec le coup de poing Superman. Flair a mentionné que ce n’était qu’un échec, mais pour quelqu’un un perfectionniste comme Taker qui pourrait avoir de nombreuses conséquences.

«En fait, je pensais que lui et Roman se battaient bien! Un petit rat comme ça et ils se battent encore et encore juste une petite erreur. Si vous êtes un gars perfectionniste comme [The Undertaker]Cela vous dérangera. Une petite erreur, d’accord? Cela peut être dû à diverses raisons, cela peut être un problème de temps. Malgré eux, c’était toujours un grand combat!

Beaucoup de gens croient que malgré l’annonce du retrait de l’homme mort, ils ne croient pas qu’il quitterait le ring, y compris CM Punk et Big E. Beaucoup pensent que si cette erreur ne s’était pas produite, Taker se serait retiré à Wrestlemania 33.

