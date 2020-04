Ricardo Lamas se souvient d’une confrontation notoire avec Max Holloway à l’UFC 199

Il y a eu beaucoup de moments mémorables en MMA au cours des dernières années, mais peu sont restés aussi populaires que la confrontation notoire entre Ricardo Lamas et Max Holloway.

Cela fait presque quatre ans que les Lamas (19-8 MMA, 10-6 UFC) ont combattu Holloway à l’UFC 199 au Forum à Inglewood, en Californie. Pourtant, jusqu’à ce jour, la vidéo de la sauvage, non-stop, 10- le deuxième échange continue de faire circuler le Web.

Holloway pointa le sol, Lamas hocha la tête en signe d’approbation, la défense fut jetée par la fenêtre et les coups de poing commencèrent à voler. C’était un spectacle à voir, celui dont le gars «juste saigné» serait fier.

“Nous nous défions en quelque sorte”, a déclaré Lamas à MMA Junkie. «Je savais qu’il était en avance sur les tableaux de bord, et si vous regardez à nouveau ce troisième tour, j’allais comme ça (Lamas se dirige vers lui), lui disant de l’apporter. Finalement, dans les 10 dernières secondes, il a obligé, pointé vers le sol, et nous avons commencé à jeter.

«Je savais que j’étais sur les tableaux de bord, alors j’essayais de faire bouger les choses, d’essayer de les mettre au rebut, et c’est ce qui est sorti à la fin, donc c’était plutôt cool.»

L’échange fou se sentait comme une composante naturelle de la lutte. Cela ne ressemblait pas à une tentative forcée de donner aux fans quelque chose d’excitant à regarder. Il n’y a pas eu d’accord verbal pour une confrontation. Les lamas savaient exactement ce qui se passait au moment où les Hawaïens pointaient la toile.

“Si vous écoutez son discours après le combat, il disait à Joe Rogan que je lui disais par télépathie que je voulais me jeter”, a déclaré Lamas. «C’était juste de ma part en lui faisant signe pendant trois bonnes minutes avant cela. Dès qu’il a montré du doigt, j’ai su qu’il était à terre, et c’est ce que j’attendais. C’est alors que nous sommes restés là et avons commencé à nous jeter dessus. “

Les fans s’assurent de rappeler aux Lamas l’échange passionnant presque quotidiennement. Et bien qu’il ait perdu la décision face à Holloway, qui est devenu plus tard champion, Lamas a l’air affectueux à ce moment-là.

“Presque tous les jours, sinon cinq fois par semaine, quelqu’un me taguera sur la vidéo sur Instagram et elle circule constamment”, a déclaré Lamas. “Je regarde les vues qu’elle obtient et je me dis:” Wow, bon sang. “Alors c’est cool d’en faire partie.

«Ce combat était en fait très amusant; Je me suis beaucoup amusé dans ce combat. Max Holloway est un gars formidable, un grand champion, et il était l’adversaire idéal – quelqu’un qui ne recule pas, quelqu’un qui est là en face et aime se battre. “C’est cette culture hawaïenne qui est en lui. Et moi avec ma culture mexicaine est sorti. Les Mexicains adorent aussi se battre, donc je pense que ces 10 dernières secondes, vous venez de voir le choc de cela. C’était amusant d’en faire partie et c’est vraiment cool que beaucoup de gens l’apprécient encore aujourd’hui. »

Pour entendre l’interview complète avec Lamas, regardez la vidéo ci-dessous.

