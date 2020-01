Ricky Trays contre Frans Mlambo ajouté au Bellator Dublin

Plateaux Ricky Vous aurez l’occasion de vous mesurer à un autre combattant qui s’entraîne dans SGB ​​Ireland.

Selon un rapport de MMA Fighting, le poids plume de 28 ans aura la chance d’améliorer son record avec Bellator lorsque l’irlandais est mesuré Frans Mlambo dans le Bellator Dublin.

Trays, qui a fait la une des journaux il y a plus d’un an en faisant taire James Gallagher Lors de ses débuts avec la promotion, il vient de gagner pour la première fois en un peu plus d’un an en remportant un KO turc Ahmet Kayretli dans le Bellator 225.

Après avoir obtenu un TKO sur Gallagher, Bandejas a perdu contre Juan Archuleta et Patrick Mix.

Mlambo, qui a passé des promotions comme Brave CF et BAMMA, est invaincu à Bellator avec un dossier de 2-0. Dans son combat le plus récent, il a dépassé par décision unanime Dominique Wooding dans le Bellator 227.

Le Bellator Dublin aura lieu le 22 février à partir de 3Arena à Dublin, en Irlande.