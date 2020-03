Rien ne changera pour Pedro Carvalho après la victoire à élimination directe sur Patricio Pitbull au Bellator 241

Bellator 241: «Pitbull vs Carvalho» descend demain soir (vendredi 13 mars 2020) à l’intérieur de Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, en streaming exclusivement en ligne via DAZN. Comme vous pouvez l’attendre du titre de l’événement, Patricio «Pitbull» Freire (30-4), champion du monde, défendra son titre de 145 livres contre Pedro Carvalho (11-3) dans l’événement principal du Grand Prix Featherweight en cours.

C’est un format unique en Amérique du Nord qu’un champion du monde défende son titre à chaque tour d’un tournoi, mais Bellator MMA l’a déjà fait avec le Grand Prix des poids mi-moyens et a couronné un nouveau champion en finale. Si Freire veut réaliser ce que Rory MacDonald n’a pas réussi, il a ce combat et deux autres supports de tournoi à faire pour le faire. Carvalho n’est pas là pour être juste un autre support pour “Pitbull”. Actuellement sur une séquence de six victoires consécutives, Carvalho a progressé avec une mauvaise manivelle face à Sam Sicilia l’année dernière. C’est un rappel que peu importe à quel point Freire peut frapper ses adversaires, n’importe qui peut être pris au sol s’il fait une erreur.

Carvalho a récemment parlé avec MMAmania.com par e-mail en raison des décalages horaires internationaux. Je lui ai d’abord demandé son camp d’entraînement pour se battre pour le titre mondial ce vendredi.

“C’était super. Probablement le meilleur camp que j’ai jamais eu. Je suis dans la meilleure forme de ma vie et je suis prêt à 100% à devenir le champion du monde. “

Carvalho est peut-être mieux préparé maintenant qu’il ne l’a jamais été, mais il aurait toujours préféré avoir ce combat il y a des mois.

«Mon objectif principal était d’obtenir la place de décembre (dans le Grand Prix des poids plumes), mais bon en me battant pour un titre mondial, je ne peux pas me plaindre. Attendre un peu plus longtemps et obtenir une récompense plus importante, c’est bien. Tout va bien à la fin. “

Étant donné que «Pitbull» n’a jamais été présenté dans un match auparavant, sans parler d’un combat pour le titre mondial, j’ai demandé à Carvalho s’il pensait qu’il y avait une chance qu’il puisse faire ce qu’il avait fait à Sam Sicilia.

«Je viens me battre et chaque fois que je viens dans cette cage, je suis le chasseur. Celui qui est de l’autre côté est la proie et à chaque minute du combattant j’essaie de finir mon adversaire. Je crois vraiment qu’au deuxième (ou troisième) tour je vais trouver le point de rupture de Patricio et je vais le mettre KO. Mais, s’il préfère être soumis, nous verrons à ce sujet. Je crois vraiment que je vais le mettre KO. »

Comme vous pouvez le voir, Carvalho regorge de confiance en ce moment, c’est la raison pour laquelle cela ne le dérange pas du tout que Freire a déclaré que les combattants SBG Ireland ont de grandes bouches.

“Non pas du tout. Les gagnants se concentrent sur les gagnants et les perdants sur les gagnants. Tout le monde parle de SBG et dit beaucoup de choses. Mais l’essentiel, c’est qu’ils parlent de nous parce que nous sommes gagnants et c’est tout. Je ne me considère jamais comme un bavard. Je dis juste ce qui vient de mon esprit et de mon cœur et je suis toujours moi-même. »

Qu’est-ce que Carvalho pense que les gens ne connaissent pas SBG Ireland à cause de cette réputation?

«Les gens ne recherchent pas plus de détails, ils consomment simplement tout ce qui leur est donné. SBG est ma famille et je me fiche de ce que les gens pensent. Nous nous protégeons, nous nous défendons et nous nous battrons côte à côte jusqu’à la fin. »

Une autre chose qu’il dit que les gens se trompent, c’est qu’il n’est plus un combattant du Portugal en Irlande – mais je vais le laisser expliquer avec ses propres mots.

«J’ai déménagé en Irlande et je me suis toujours senti chez moi. L’Irlande est ma maison. Je ne considère même pas l’Irlande comme une deuxième maison. L’Irlande est aussi chez moi que le Portugal. Je ne me considère pas comme un Portugais au milieu de l’Irlande. “

Lorsque vous vivez et vous entraînez quelque part assez longtemps, c’est naturel. Cela ne veut pas dire que Carvalho a oublié d’où il vient ni à quel point il a travaillé dur pour arriver là où il est.

«La pression pour moi a été de lutter toute ma vie contre la pauvreté. Je viens d’un milieu pauvre et j’ai vu ma mère et ma tante se débattre pour que nous puissions avoir de la nourriture sur la table. Avoir une septième victoire d’affilée pour moi n’apporte aucune pression. Je suis ici pour gagner, mais gagner n’ajoute pas de pression pour moi. Gagner est le seul résultat que j’accepte. Combat après combat, je sors pour prouver que je suis le meilleur au monde et c’est tout. “

Fidèle à ces racines, Carvalho se considère comme un «gars ordinaire» en dehors des combats.

“Je suis juste un gars normal. J’adore le MMA, mais une fois que je suis sorti du gymnase, je m’éteins et je suis juste un gars ordinaire. J’aime passer du temps en famille, manger de la bonne nourriture, et c’est à peu près tout. N’importe qui peut faire ce que je fais. En dehors du MMA, je suis juste un gars ordinaire qui mène une vie normale. Je veux la paix et être avec ma petite amie et avec mon fils et profiter du temps en famille. C’est ça.”

“Simple Man” serait une musique d’entrée appropriée pour Pedro Carvalho, mais peu importe ce qu’il entend vendredi, cela ne changera pas son comportement. Même un titre mondial ne peut pas le changer.

«Je suis très loin de mes objectifs à célébrer. Même après avoir battu Patricio, je suis loin de mes objectifs. Je suis dans ce jeu pour être l’un des meilleurs et je suis dans ce jeu pour mettre mon nom dans les livres d’histoire et devenir immortel. Donc, il n’y a pas de temps pour la fête. Gagnez, retournez au gymnase et répétez. »

En conclusion, j’ai demandé à Carvalho s’il avait des mots à partager avec les fans qui apprennent à le connaître avant cet événement principal.

«Je voudrais juste remercier tout le monde pour le soutien, de tout le monde dans mon pays, de l’Irlande et du monde entier. J’ai reçu tellement d’amour au cours des derniers mois et tant de gens qui croient en moi et en cette victoire, comme je le crois. C’est incroyable de voir et c’est incroyable de ressentir cet amour et je suis vraiment reconnaissant. Je vous remercie!”

