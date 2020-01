Rizin FF 21 voit les débuts des vétérans de l’UFC Masanori Kanehara et Naoki Inoue

Le japonais Rizin FF lance son programme 2020 le 22 février et quelques vétérans de l’UFC feront leurs débuts promotionnels.

Les responsables de la promotion ont récemment annoncé que Rizin FF 21 aura lieu à cette date au Hamamatsu Arena de Hamamatsu, au Japon. Sept combats de MMA ont été ajoutés à la liste jusqu’à présent, y compris le triple vétéran de l’UFC et ancien champion des poids plumes de Sengoku Masanori Kanehara (27-13-5), qui affronte Victor Henry, ainsi que le double vétérinaire de l’UFC Naoki Inoue ( 12-2), qui rencontre son coéquipier Trent Girdham (12-3).

“Je suis honoré de me battre dans la division des poids coq Rizin,” a déclaré Inoue. «J’ai coincé plusieurs fois les combats de mon coéquipier Ulka Sasaki, et je voulais me battre sur une si belle plateforme devant de nombreux fans, donc je suis très excité que cela se produise enfin. Je pense que c’est ma chance de montrer aux fans japonais ce que je suis capable de faire.

“Trent Girdham est un attaquant confiant, mais je serai en mesure de l’affronter à chaque aspect du combat, donc je voudrais le finir et faire une déclaration.”

Dans l’événement principal Rizin FF 21, Mikuru Asakura (12-1) revient rapidement d’une victoire du Nouvel An contre John Teixeira pour affronter “L’ultime combattant: Amérique latine 2” Daniel Salas (16-6-1).

“Je sais que je peux mener un combat divertissant indépendamment de mon adversaire, alors je demande à tout le monde de venir à Hamamatsu pour regarder les combats en direct et vivre les combats”, a déclaré Asakura. “J’ai vu quelques minutes des combats de mes adversaires, et je pense qu’il est très dur.”

La gamme Rizin FF 21 MMA comprend:

Mikuru Asakura contre Daniel Salas

Kyle Aguon contre Vugar Kyaramov

Victor Henry contre Masanori Kanehara

Trent Girdham contre Naoki Inoue

Yuto Hokamura contre Kenji Kato

Roque Martinez contre Hideki Sekine

Marcos Yoshio de Souza contre Falco Neto

