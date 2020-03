Robert Whiteford contre Saul Rogers parmi les combats préliminaires ajoutés au Bellator London

Bellator a ajouté un certain nombre d’épisodes préliminaires à sa carte de Londres du 16 mai qui verront James Gallagher et Cal Ellenor verrouiller les cornes dans l’événement principal, y compris une réunion des piliers européens Robert Whiteford et Saul Rogers.

La promotion a annoncé les combats par communiqué de presse mardi matin.

Les nouveaux combats annoncés sont les suivants:

Whiteford (16-4-0) vient d’un retour émotionnel dans le sport qui l’a vu réclamer un arrêt de dernière seconde sur son compatriote combattant de l’UFC, Sam Sicilia. L’ancien alu de la TUF Rogers (13-3-0) vient de connaître sa première défaite avec la promotion après avoir abandonné la décision du challenger éternel Daniel Weichel au Bellator 228.

Alfie Davis (13-3-0) tentera de faire quatre victoires en quatre sorties avec Bellator lorsqu’il rencontrera Tim Wilde (13-4-0) qui a récemment retrouvé les voies de la victoire avec un signe de tête sur Charlie Leary après son rapide perte de gogoplata à Brent Primus dans l’événement principal de Bellator Birmingham.

Leary (16-11-1) fournira un énorme test décisif pour la montée en flèche légère d’Akonne Wanless dans la nuit (4-1-0), George Tokkos étant également prêt à faire un grand pas en avant contre un adversaire beaucoup plus expérimenté à Andy Manzolo (23-8-0).

L’ancien prétendant au titre de Cage Warriors Aidan Lee (8-4-0) tentera d’enregistrer des victoires consécutives pour Bellator la nuit où il affrontera Jeremy Petley (13-8-1).

