Robert Whittaker dissipe les «fausses rumeurs» entourant le retrait de l’UFC 248

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Robert Whittaker, devait retourner dans la cage contre Jared Cannonier à l’UFC 248, mais a ensuite été contraint de quitter cette confrontation avec des problèmes personnels.

Bien que l’on ne sache pas encore quel type de problèmes personnels a poussé Whittaker à se retirer du combat, le président de l’UFC, Dana White, a provoqué un raz-de-marée de spéculations quand il a semblé ému en discutant de la situation de Whittaker.

“Permettez-moi de vous le dire ainsi”, a déclaré White à Submission Radio lorsqu’on lui a demandé pourquoi Whittaker s’était retiré de l’UFC 248. “C’est personnel pour Whittaker. Si Whittaker veut en parler, il le peut, mais je vous le dis, lorsque vous parlez de quelqu’un dont les priorités sont au bon endroit, qui est complètement désintéressé et qui est au fond un bon être humain, c’est Robert Whittaker.

«La raison pour laquelle Robert Whittaker ne se bat pas dans ce combat est l’une des choses les plus altruistes que j’ai vues dans ma vie. C’est un homme bon, c’est un bon être humain, et j’ai beaucoup de respect pour lui. Bonne chance à lui dans ce qu’il a à faire en ce moment. Je ne peux pas mettre des mots et exprimer ce que je ressens à propos de Robert Whittaker. Il est la vraie affaire, mec. “

Après ces commentaires de White, des rumeurs ont commencé à tourbillonner sur la cause du retrait de Whittaker. Une rumeur, lancée par le compte Twitter @UFCRelated, a affirmé que Whittaker s’était retiré pour donner de la moelle osseuse à sa fille. Bien qu’il n’y ait aucune preuve à l’appui de cette rumeur, le site Web BloodyCanvas.net l’a rapporté comme un fait. Plus tard, plusieurs autres sites ont emboîté le pas et ont repris l’histoire.

Il s’avère que ces rumeurs sur Whittaker et sa famille sont inexactes, comme beaucoup s’y attendaient. Jeudi, le champion des poids moyens s’est rendu sur Instagram pour dissiper ce qu’il a qualifié de «fausses rumeurs» entourant son retrait.

«Merci à tous pour tout le soutien et tous mes vœux, beaucoup de fausses rumeurs, alors ignorez-les. J’ai été hors des réseaux sociaux travaillant avec certaines questions personnelles et passant du temps avec ma famille, je reviendrai très bientôt, plus fort et meilleur que jamais. #alliswell #reapernation ”

Il va sans dire qu’il y a eu pas mal de désinformation.

Qui voulez-vous voir Robert Whittaker se battre à son retour à l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/01/2020.