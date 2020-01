Robert Whittaker fait une déclaration après s’être retiré du combat de l’UFC 248 avec Jared Cannonier

Image via @robwhittakermma sur Instagram

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Robert Whittaker, a publié une déclaration après avoir été contraint de retirer son combat prévu pour l’UFC 248 avec Jared Cannonier pour des raisons personnelles.

Le combat était censé marquer le premier de Whittaker depuis la remise de son titre de poids moyen à Israel Adesanya à l’UFC 243 en octobre dernier.

“The Reaper” est allé sur Instagram plus tôt dans la soirée, où il a publié la déclaration suivante à ses fans concernant son retrait de l’UFC 248.

«Je suis désolé pour tous mes amis, supporters et famille de ne pas avoir pu se battre en mars. Beaucoup de choses se sont passées au cours des 13 derniers mois et je dois prendre du temps maintenant pour être avec ma famille, ralentir les choses et me recentrer. », A expliqué Robert Whittaker. “Désolé pour tout le monde, mais je reviendrai. Le meilleur est à venir.”

Avant sa défaite au titre contre «Stylebender», Whittaker menait une séquence de neuf victoires consécutives, dont deux victoires contre Yoel Romero.

Quant à Jared Cannonier, le prétendant steak poids moyen n’a pas encore reçu d’adversaire de remplacement pour remplacer Robert Whittaker.

Il a été question de Darren Till remplaçant potentiellement “The Reaper” contre Cannonier, mais rien n’a été officialisé par la promotion à ce jour.

Cet article a été publié pour la première fois sur bjpenndotcom le 16 janvier 2020

