Robert Whittaker revient contre Jared Cannonier

Robert Whittaker retourne à la cage.

L'ancien champion des poids moyens de l'UFC retournera à l'action face à Jared Cannonier à l'UFC 248, qui se déroulera le 7 mars à Las Vegas, Nevada.

Le combat a été annoncé par l'UFC jeudi soir.

Whittaker n'a plus combattu depuis octobre, lorsqu'il a succombé à deux coups de poing de deuxième ronde d'Israël Adesanya, abandonnant ainsi le titre des poids moyens de l'UFC. Avant cela, il a remporté deux victoires consécutives sur Yoel Romero. La deuxième de ces victoires s'est produite dans un combat sans titre, tandis que la première lui a valu le titre intermédiaire de poids moyen. Il a été promu champion incontesté lorsque l'ancien champion Georges St-Pierre a quitté sa ceinture.

Pour Whittaker, ce retour de mars est dans les temps.

"Je ne cherche pas à m'absenter longtemps", a déclaré Whittaker sur Grange TV peu après avoir perdu le titre. «Évidemment, je dois me donner le temps de repos approprié pour mon cerveau, mais je veux y retourner et je veux simplement retourner au travail. Si ma santé est au point, à vérifier, février, mars de l'année prochaine. Cela ne sort pas de l'ordinaire. Je pense que ce serait bien. "

"Les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai déjà perdu", a ajouté Whittaker. «J'ai déjà perdu et je suis revenu mieux, et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Je ne me fais aucune illusion d’être imbattable; tout le monde peut battre tout le monde le jour donné, et je vais juste me lécher les plaies, je vais me remettre sur les tapis lundi, et je vais juste recommencer à m'entraîner et essayer de battre la prochaine gars."

L’adversaire de Whittaker, Jared Cannonier, par contre, a semblé plus ou moins imparable depuis qu’il est passé au poids moyen. Depuis qu'il a rejoint la division des 185 livres, l'ancien poids lourd a décroché des victoires sur l'ancien champion des deux divisions des World Series of Fighting, David Branch, le légendaire Anderson Silva et, plus récemment, le concurrent très estimé Jack Hermansson, qu'il a battu au deuxième tour. .

Qui pensez-vous gagnera ce combat de poids moyen à enjeux élevés entre Robert Whittaker et Jared Cannonier.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/12/2019.