Robert Whittaker vs Darren Till ciblés pour le titre de l’événement UFC Fight Night à Dublin le 15 août

Un combat de poids moyen percutant pourrait être en route pour Dublin, alors qu’ESPN rapporte que l’ancien champion de division, Robert Whittaker et Darren Till sont sur le point de finaliser un accord qui les verra à la une du prochain événement UFC Fight Night en Irlande en août. 15.

Ce sera le premier combat de Whittaker depuis la perte de sa sangle de 185 livres face à Israel Adesanya à l’UFC 243 en octobre dernier. La défaite a brisé la séquence de neuf victoires de “The Reaper”, qui remontait à ses jours en tant que poids welter. Whittaker était en ligne pour faire son retour lors de l’événement UFC 248 du week-end dernier (samedi 7 mars) contre Jared Cannonier, mais s’est retiré du combat pour des raisons non divulguées.

Till, quant à lui, a réussi son saut au poids moyen à l’UFC 244 en novembre dernier en battant Kelvin Gastelum via une décision partagée à New York. Avant de faire le saut, Till avait accumulé 17 victoires consécutives à 170 livres avant d’abandonner deux sorties consécutives contre Tyron Woodley et Jorge Masvidal.

Le vainqueur ici pourrait plaider pour un tir au titre, qui est toujours entre les mains d’Israël Adesanya après que “The Last Stylebender” ait battu Yoel Romero à l’UFC 248 (voir les faits saillants ici).

Bien sûr, au moment où la nuit de combat se déroule, on ne sait pas qui sera le roi de la division, car Adesanya devrait défendre son titre contre Paulo Costa plus tard cette année. Et n’oubliez pas que Jared Cannonier se cache toujours.

Les premières prédictions?