Rodolfo Vieira veut devenir champion du monde UFC, mais admet que ce ne sera pas facile

10 août 2019; Montevideo, Uruguay; Rodolfo Vieira (gants rouges) réagit pour lutter contre Oskar Piechota (gants bleus) lors de l’UFC Fight Night à Antel Arena. Crédit obligatoire: Jason Silva-USA TODAY Sports

Invaincu à l’intérieur MMA, Rodolfo Vieira est sans aucun doute la grande promesse de Le Brésil Dans les poids moyens. Le champion du monde de Jujitsu et de ADCC fera face Saparbek Safarov, dans l’UFC 248. Le grappler avoue qu’il rêve d’être sacré champion du monde, mais admettez que le défi n’est pas facile.

Dans une interview avec Combat, a parlé de ses attentes au sein de l’octogone.

Pétonclesa fait ses débuts à UFC Uruguay en août de l’année dernière, où il a terminé Oskar Piechota. Le combat Las Vegas Il a fait un vieux désir de se battre dans la ville, car il espérait se battre dans UFC Brasilia, qui aura lieu la semaine prochaine.

«J’en rêvais, mais je ne savais pas que mon rêve se réaliserait si vite. J’ai demandé à Jorge Guimaraes qu’il me mettrait au combat à Brasilia, mais il a dit qu’il n’avait pas réussi et qu’ils voulaient me placer à Las Vegas. Pour le moment, j’étais nerveux et je n’avais aucun moyen de refuser. Je pense que c’est beaucoup pour une personne qui, dans son deuxième combat, voit de l’action à Las Vegas. C’est bien parce que l’accent est mis sur les ceintures, personne n’accordera beaucoup d’attention à mon combat. Le sable sera vide à ce moment-là », Dit le poids moyen.

En cas de coups Saparbek samedi, le Brésilien augmentera son invaincu, et sera proche de l’élite de la division. Rudolph Il est actuellement invaincu dans ses six combats lors de son passage MMA