Rodrigo Nascimiento vs. Don’Tale Mayes ajouté à UFC Fight Night: Smith vs Teixeira

Don ‘Tale Mayes

L’UFC a reprogrammé le combat des poids lourds entre Rodrigo Nascimiento et Don’Tale Mayes, qui était prévu pour l’UFC Portland. Le combat aura lieu dans le Fight Night 25 avril.

Le match a été révélé par Combat.com Mardi après-midi.

Naissance aura ses débuts en UFC. Le Brésilien est invaincu dans ses sept combats et a remporté un contrat avec l’organisation après avoir terminé Michal Martinek dans la troisième saison de Série Contender.

Mayes vient aussi de Série Contender. Il a remporté son contrat après avoir mis KO Ricardo PrasselDans ses débuts officiels, il a été assommé par Cyril Gane dans UFC Singapour. Ce combat sera l’occasion d’inverser sa première défaite en UFC.

Fight Night: Smith contre Teixeira aura lieu ensuite 25 avril Quelque part dans le monde.

Nous vivons un moment sans précédent …

La crise provoquée par le coronavirus nous a mis en quelques jours dans une situation que personne ne pouvait imaginer. La menace pour la santé de chacun doit être notre première préoccupation. Et puis, les conséquences sociales et économiques qui frappent déjà durement notre communauté. Mais notre engagement envers vous et envers tous nos lecteurs est plus fort que jamais.

La production de ce contenu que vous lisez coûte de l’argent.

L’argent qui permet aux écrivains, éditeurs et autres membres du personnel de MMA.UNO peuvent soutenir leurs familles.

Nous ne fermons pas notre contenu comme le font les autres médias, car nous voulons que tout le monde puisse le lire.

Mais nous demandons à ceux qui peuvent collaborer avec nous de nous aider. Pour cela, nous incluons un bouton de don volontaire, Nous allons allouer cet argent à nos éditeurs et améliorer notre contenu.

– Les personnes qui peuvent collaborer avec nous dans un court avenir pourront lire notre contenu grâce à la publicité.