Roger Gracie parle d’une infection à coronavirus: «Je n’avais jamais ressenti ça auparavant»

Roger Gracie pensait qu’il gérerait le coronavirus en douceur si jamais il était infecté par celui-ci en raison de son histoire d’athlète et d’un mode de vie sain, mais a été surpris par le virus le mois dernier.

Ancien détenteur du titre du ONE Championship et dix fois champion du monde de jiu-jitsu, Gracie a déclaré à Combate qu’il était l’un des 93000 cas confirmés de coronavirus au Royaume-Uni, où il dirige son gymnase de jiu-jitsu. Dans une interview avec MMA Fighting, le sorcier aux prises dit qu’il “est resté au lit pendant deux semaines” après “le virus m’a abattu”, mais il se sent à 100% maintenant.

Gracie, 38 ans, a fermé son école de jiu-jitsu il y a près de cinq semaines, quelques jours avant que le gouvernement ne décide que tous les gymnases fermeraient ses portes en raison de la pandémie. En fait, il a commencé à ressentir les premiers symptômes le lendemain de sa décision d’informer les employés et les étudiants que le gymnase ne serait plus ouvert pour la formation.

“Je sais pertinemment que c’était le virus”, a déclaré Gracie à MMA Fighting, révélant que sa petite amie et une femme qui travaille pour eux et vit dans sa maison présentaient également plusieurs symptômes du COVID-19. «J’ai eu tous les symptômes. J’étais faible, j’avais de la fièvre, un essoufflement, une toux, des douleurs dans tout le corps et des maux de tête. Je n’en doute pas. Je n’avais jamais ressenti ça auparavant. »

Le huitième jour de fièvre élevée et d’autres symptômes, le vétéran de l’UFC et de Strikeforce “s’est réveillé inquiet et a appelé l’ambulance et a décidé d’aller à l’hôpital parce que je ne me sentais pas bien”.

“La fièvre avait disparu et je pensais que j’allais mieux, mais elle est revenue encore pire le lendemain”, a-t-il déclaré. «Je me suis vraiment inquiété ce jour-là. Je me sentais super mal, pire qu’avant, alors j’ai appelé une ambulance. J’ai eu une forte fièvre pendant 10 jours. »

L’ex-combattant a quitté sa maison et est entré dans une ambulance, mais on lui a conseillé de rester à la maison à moins qu’il ne se sente mal. La fièvre a disparu deux jours plus tard, et le test de coronavirus que Gracie a acheté en ligne n’est arrivé que lorsqu’il se sentait déjà mieux, alors il a demandé un remboursement.

Avec près de 100000 cas confirmés de coronavírus au Royaume-Uni et plus de 12000 décès causés par la maladie, Gracie espère que les gens du monde entier accorderont à la crise sanitaire l’attention nécessaire et respectent les mesures d’isolement.

“La dernière personne que je pensais être touchée comme ça était moi”, a déclaré Gracie. «Je me suis dit:« si je l’ai, ça va être quelque chose de plus doux », et tout d’un coup, j’ai eu une forte fièvre pendant plusieurs jours. Je ne m’améliorais pas, je ne m’améliorais pas.

«Pour vous dire la vérité, je me suis réveillé tôt le matin avec un essoufflement et je me suis inquiété. Tout ce que vous lisez sur les problèmes, c’est quand ils atteignent les poumons, et tout d’un coup, je me suis réveillé avec un essoufflement et je me dis: «Merde, ici je vais à l’hôpital pour être intubé.» »