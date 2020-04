Roger Gracie se remet d’un coronavirus: “Ce n’est pas une blague”

L’ancien poids moyen de l’UFC Roger Gracie dit qu’il s’est remis du coronavirus et a averti les autres d’être conscients de ses effets dévastateurs.

Gracie, 38 ans, cousin de la légende du BJJ Renzo Gracie, a déclaré à Combate qu’il avait contracté le coronavirus en mars. Il a été mis en isolement automatique pendant 10 jours et s’est depuis rétabli, mais il voulait parler ouvertement d’être infecté par le coronavirus malgré son jeune adulte en bonne santé. Il espère que parler de son expérience pourra sensibiliser davantage à la maladie dévastatrice qui fait tant de vies dans le monde.

«J’ai attrapé le virus, je l’ai récupéré il y a deux semaines. J’étais vraiment mauvais au lit. C’est bon de parler, parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c’est, ils pensent que cela ne sera pas affecté, qu’il ne l’atteindra jamais. Je suis restée au lit pendant dix jours, avec 40 degrés de fièvre et de toux. Un jour, je me suis essoufflé, heureusement, cela n’a pas progressé. Je me suis réveillé à l’aube avec un cœur battant, à bout de souffle. J’ai appelé l’ambulance, j’y suis même allé. Ils ont fait les tests, appelé le chef de la médecine et pensé qu’il valait mieux que je reste à la maison », a déclaré Gracie.

«C’est bon pour les gens de savoir que je l’ai. Il y a beaucoup d’amis à qui j’ai parlé, qui pensaient que je ne le prendrais pas parce que j’étais en bonne santé, jeune. Beaucoup de gens meurent. Un ami d’un ami en Italie était un coureur de marathon, avait 35 ans et est décédé. Le cousin de la petite amie de mon professeur a 30 ans et est hospitalisé. Et il y en a des milliers que nous ne connaissons pas. Il est nécessaire de sensibiliser. La maladie affecte vraiment les personnes les plus fragiles, les plus âgées, mais aussi les autres. Vous ne pouvez pas négliger. Ce n’est pas une blague.”

Gracie a participé à des arts martiaux mixtes entre 2006 et 2017 et a accumulé un record de 8-2 dans sa carrière de MMA. Il a combattu une fois pour l’UFC en 2013, perdant contre Tim Kennedy à l’UFC 162, la même carte que Chris Weidman a éliminé Anderson Silva pour remporter le titre des poids moyens de l’UFC. La meilleure victoire de Gracie est une victoire de soumission contre Anthony Smith dans Strikeforce, et il détient également des victoires notables contre Keith Jardine et le regretté Kevin Randleman.

Roger Gracie rejoint le poids welter de Bellator Erick Silva parmi les combattants de premier plan du MMA qui ont contracté et qui se sont depuis rétablis du coronavirus.