Roger Mayweather, oncle et entraîneur de Floyd Mayweather, décède à 58 ans

Le monde des sports de combat en a perdu un grand, car TMZ Sports a rapporté que Roger Mayweather est décédé à l’âge de 58 ans. Bien que la cause de sa mort n’ait pas été révélée, des rapports ont déclaré que la santé de Roger s’était détériorée au cours du dernier couple des années.

Bien qu’il soit surtout connu pour être l’oncle et l’entraîneur de Floyd Mayweather, Roger a une carrière bien établie en boxe, prenant part à 72 matchs de boxe professionnelle et remportant deux titres de division en cours de route. Au cours de sa carrière de combattant de près de 20 ans, Mayweather a affronté à deux reprises certains des meilleurs de l’histoire du sport tels que Vinny Pazienaza, Pernell Whittaker et Julio Cesar Chavez.

Après avoir raccroché les gants pour de bon, Roger s’est tourné vers le côté entraînement du sport, aidant Floyd à devenir la star qu’il est aujourd’hui, le menant à plusieurs titres en cours de route. Au cours de la carrière de Floyd, cependant, Roger a dû partager de temps en temps les fonctions de chef-formateur avec Floyd Sr. Cela dit, Roger a toujours été aux côtés de Floyd Jr. pendant le reste de sa carrière.

La perte est un autre coup dur pour Floyd, qui a récemment perdu son ex-petite amie et la mère de trois de ses enfants, Josie Harris, la semaine dernière seulement après qu’elle a été retrouvée morte dans son véhicule à l’extérieur de sa maison à Valence, en Californie.