Rogerio Bontorin à jeun depuis lundi pour faire du poids pour l’UFC Rio Rancho

Rogerio Bontorin a concouru comme poids coq tout au long de sa carrière MMA, mais a accepté de couper 10 livres supplémentaires lorsque l’appel UFC est finalement arrivé.

Bontorin entrera dans l’Octogone pour la quatrième fois en tant que poids mouche à l’UFC Rio Rancho de samedi, affrontant Ray Borg après avoir remporté trois matchs de suite à la série Contender de Dana White et à l’UFC. Il n’a pas manqué de poids une seule fois, mais explique à quel point il est difficile d’atteindre la limite de 125 livres 36 heures avant un combat.

“Je fais partie de cette catégorie de poids parce que c’est l’endroit qui était ouvert”, a déclaré Bontorin au MMA Fighting, révélant qu’il finira par revenir au poids coq à l’avenir lorsque son corps ne pourra plus supporter la coupe.

“Pour l’instant, même si je peux encore faire du poids, je vais rester ici”, a-t-il déclaré. «Cela dépend de mon corps. En fait, je m’habitue toujours à la catégorie de poids. Je n’ai combattu que trois fois dans cette division, mais ça marche pour l’instant. »

Cela “marche” certainement puisque Bontorin n’a pas pesé plus de 125,5 livres pour ses apparitions UFC et Contender Series, mais il a un prix. Le combattant de l’UFC a déclaré qu’il n’avait rien mangé depuis lundi et qu’il lui restait encore 12,8 livres à couper pour atteindre la marque 126 mercredi après-midi.

“Je ne peux pas manger pendant la semaine de combat”, a-t-il déclaré. “Je ne mange rien.”

Lorsqu’on lui a demandé ce que «quoi que ce soit» signifiait exactement, Bontorin a doublé.

“Rien”, dit-il en riant. “Depuis lundi.”

Bontorin s’entraîne deux fois par jour autant que son corps le lui permet et prévoit de se débarrasser des derniers kilos dans un bain à remous jeudi.

“Je peux toujours le faire”, a déclaré Bontorin. “Quand je ne pourrai plus, je penserai à retourner (au poids coq).”

L’espoir brésilien, qui aura 28 ans en avril, a accumulé un record de 16-1 depuis 2013 avec des victoires à l’UFC sur Magomed Bibulatov et Raulian Paiva. Bontorin est actuellement classé n ° 7 dans la liste officielle de l’UFC et voit un «chemin plus court» vers la ceinture de l’UFC par rapport à l’image déroutante du titre au poids coq.

Born est l’adversaire le plus reconnaissable de sa carrière de MMA, mais Bontorin ne le considère pas comme son test le plus difficile à ce jour.

“C’est un combat important à cause de son nom, mais tous les combats sont durs”, a déclaré Bontorin. «Je ne laisserai pas cela ajouter un poids supplémentaire dans ma tête. Il a un nom, mais j’ai plus de combats et plus de victoires que lui. »

Borg revient dans la division des mouches après une victoire décisive sur un autre espoir brésilien à Gabriel Silva en juillet. “The Tazmexican Devil” n’a pas combattu à 125 livres depuis une défaite contre le roi alors poids mouche Demetrious Johnson en 2017, un tronçon qui comprend une liste de combats annulés et une paire d’épisodes de poids coq.

Même si le combattant de 26 ans détient des victoires sur des compétiteurs talentueux comme Jussier Formiga et Louis Smolka, Bontorin ne semble pas impressionné.

«Ce qu’il fait, c’est abattre les gens, non? C’est un lutteur. C’est tout ce que je pense qu’il fait », a déclaré Bontorin. “Voyons ce qui se passe dans le combat. Je me suis préparé pour ça parce qu’il échange un peu sur les pieds au début du combat et ensuite il se fait démonter, alors échangeons et voyons ce qui se passe. “